«Для экономики края продажа предприятия - большой плюс»: начальник Алтайпищепрома о судьбе «Модеста»

Новости 13.09.2019 13:15 889

Весной этого года впервые прозвучало предложение приватизировать барнаульское предприятие по производству детского питания «Модест». Решения принято не было, и обсуждение длится до сих пор. Основных опасений два: останется ли качество детского питания на должном уровне и не понесет ли ущерба край из-за приватизации предприятия. Корреспондент «Политсибру» пообщался с начальником управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Алтайского края Александром Большаковым о существующем положении дел на заводе и перспективах его развития.

- Александр Александрович, расскажите об истории создания компании «Модест»?

- Барнаульский городской молочный комбинат единственный в городе выпускал продукцию для детей, в том числе смеси. Завод в начале 1990-х годов был отдан под приватизацию, ситуация в экономике страны была непонятной, и существовали опасения, что предприятие может обанкротиться или перепрофилируется. В связи с этим в 1992 году краевой администрацией принимается решение выделить отдельно стоящий цех по производству детского питания в самостоятельное юрлицо, которое осталось в собственности края. Так и появился «Модест».

Со своей задачей завод успешно справлялся, пока осуществлял поставки продукции в молочные кухни краевой столицы. После того, как молочные кухни были сокращены, и в них стали предлагать молочные смеси, предприятие лишилось привычного рынка сбыта, перед ним встала необходимость поиска покупателей, расширения и изменения ассортимента производства. Совместно с администрацией Алтайского края руководством завода было принято решение снабжать своей продукцией социальную сферу: детские сады, больницы. Так продолжалось до 2011 года, наши заказчики, вынужденные работать по 44 ФЗ, стали ориентированы только на цену. Компания стала самостоятельно искать рынки сбыта, входить в продовольственные сети и магазины.

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Здание, оборудование, упаковка – все на предприятии было еще с советского времени и советского образца. Творог и масло были весовыми, последнее изготавливалось огромными кусками. Фактически планово завод приносил убытки. В 2012 году принято решение о необходимости модернизации, предприятие включили в программу по развитию производства детского питания и выделили 20 млн рублей на увеличение уставного капитала. Произвели модернизацию цеха розлива детской продукции, сделали косметический ремонт здания - в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, установили новую линию розлива, что позволило почти вдвое увеличить объем производимой продукции. С 2013 года «свободные» деньги из оборотных средств предприятия идут на точечную замену и обновление оборудования.

Сегодня по большому счету АО «Модест» это не завод в полном его понимании, а отдельно выделенный цех, не имеющий собственной инфраструктуры – это все в одном здании, построенном еще в советское время и требующим значительной модернизации. Предприятие достигло предела своего развития: оборудование работает на полную мощность, здание заполнено полностью, земельный участок не позволяет произвести расширение. Можно просто поддерживать то, что уже существует, увеличить размеры здания нам не дает отсутствие земли, но в этом случае есть риск значительного отставания от передовых молокоперерабатывающих предприятий.

- Если гипотетически рассматривать версию вливания денежных средств краем, существуют ли подсчеты, какая сумма необходима?

- В прошлый раз 20 млн рублей понадобилось на замену только одной линии, сейчас необходимы более значительные вложения. В здании необходимо сделать новую крышу: стоимость замены - около 10 млн. При этом требуется проведение экспертизы, чтобы нагрузка не оказалась слишком большой для несущих конструкций – стен. При капитальном ремонте необходимо останавливать производство, что влечет убытки и потерю рынка. Сейчас производятся краткосрочные точечные ремонты. Необходима ясность, кому будет принадлежать завод: частник решает вопросы здесь и сейчас, край же может действовать в рамках системных процедур, определяемых законодательством.

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Предприятие сейчас является социально значимым только потому, что изготавливает продукцию для детей. Сегодня на рынке нет дефицита товара этого плана. Если брать стоимость молока «Модест» за литр – это 130 рублей. Можно ли назвать такой товар социальным в ценовом сегменте? Наша продукция хорошая, но не дешевая. Сегодня остается проблемным вопрос реализации продукции для грудничков в социальной сфере. Учреждения, работая в системе госзакупок, вынуждены закупать дешевые сухие смеси, ведь решающее значение имеет цена. По прямым договорам предприятие поставляет незначительную часть продукции.

- Доводилось слышать, что до начала осуществления компании по импортозамещению, когда стали включаться различные добавки и в молочную продукцию, качество товара марки «Модест» было лучше.

- Качество продукции оценивается специальными аккредитованными лабораториями, а также Роспотребнадзором. Производство «Модеста» строго регламентировано, и вся продукция готовится в соответствии с рецептурами, определенными нормативно-технической документацией. За все время моей работы я ни разу не встречал нарушений в производстве продукции компанией «Модест». Что касается субъективной оценки: как можно оценить качество, например, продукта «Грудничок»? Взрослые этот продукт не употребляют, а дети едят с удовольствием.

- Что касается продукции компаний из других регионов, что бы вы могли сказать о ней?

- Аналога «Модесту» на сегодняшний день нет. Это единственный завод, производящий жидкие молочные продукты. Жидкие фракции производятся также в Ангарске и Томске, но их продукция также реализуется только на местном рынке. Компания «Модест» в настоящее время до 80% детской продукции реализует в Барнауле. За пределами края продукция точечно представлена в Новосибирске, Омске, Кемерово и Томске – 15%.

Точка роста предприятием достигнута, практически 5 лет оно находится в стабильном состоянии. Далее, по законам рынка, вероятно падение. Завод пока работает не в убыток, но и прибыль в этом году, по предварительной оценке, будет значительно ниже, чем в прошлом. Сегодня уровень производительности труда одного работника предприятия в 2 раза ниже, чем у ведущих производителей в молочной сфере по России. Плюс мы сильно зависим от цены на сырое молоко, оно неизбежно подорожает, а стоимость готовой продукции «Модесту» поднимать сложно, учитывая существующие договоренности с торговыми сетями. С момента вложения денег в реконструкцию завода бюджет региона получил 4,5 млн. рублей, - т.е. менее 20%. Возможная приватизация цеха позволит вернуть в бюджет затраченные средства.

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- С вашей точки зрения, недавняя смена руководства как-то повлияла на развитие предприятия?

- Перед новым руководством поставлены определенные задачи. Во-первых, не снизить качество и объемы производимой продукции. Далее - обеспечить показатели, заложенные в плане развития по объему выручки, норме прибыли, производительности труда. Необходимо сохранить предприятие в работоспособном состоянии, подготовить его к зиме, отопительному сезону. Также требуется разработать программу среднесрочного и долгосрочного развития компании. Мы ожидаем от нового руководителя – молодого, имеющего знания и опыт работы в молочной отрасли - оперативного технического и технологического аудита, общего понимания вектора движения и поиска возможных точек роста.

- Сколько в среднем получают работники и сколько всего сотрудников трудоустроено на предприятии?

- Средняя зарплата за текущие полгода у работников «Модеста» составила 31 024 рублей, это выше среднеотраслевой, которая составляет 24 000 рублей. В компании трудятся 72 человека.

- Как вы себе представляете судьбу предприятия в ближайшие год-полтора?

- С точки зрения экономики, его нужно развивать. «Модест» - это бренд, его уже знают и любят. Неправильно, на мой взгляд, что продукция реализуется только в Барнауле и иных городах, нужно выстраивать логистику по всему краю, выводить продукцию в райцентры, села – у потребителя всегда должен быть выбор.

«Модест» - это прежде всего раскрученная марка. Здание старое, земли нет – склад или пункт приема сырья построить нельзя. Как вариант - можно снести старое здание и расти вверх. Вопросов по развитию очень много, и, по нашим оценкам, оно возможно только точечное.

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- Не боитесь, что «Модест» постигнет судьба «Лакта», который поглотил «БМК»? Изначально бренд сохранялся, а потом были внесены существенные технологические изменения и потребители сетуют, что это уже не прежние продукты.

- Возьмем, например, муку - ее можно делать по ГОСТу с содержанием клейковины от 24 до 30. Мука с минимальным и максимальным показателями будет заметно отличаться друг от друга, но и первая и вторая сделаны в соответствии с нормативами. Продукция под маркой «Лакт» сейчас изготавливается в соответствии с показателями нормативной документации, считаю, что «существенные технологические изменения» - это домыслы потребителей. На вкус, и цвет, как говорится... К производству продуктов для детского питания предъявляются жесточайшие требования, и просто так внести какие-то изменения в технологические процессы, никто не сможет.

Предприятию необходимо дать шанс на дальнейшее развитие. Все молочные компании из года в год делают ту или иную реконструкцию, модернизацию, следуя запросам потребителей и современным тенденциям рынка.

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Алтайпищепром предложение по приватизации внес в апреле, принять его может только краевое правительство. Я считаю, что для экономики края продажа предприятия - большой плюс. С одной стороны, мы получим новое предприятие с возможностью развития, а с другой, - в бюджет вернутся вложенные в модернизацию деньги плюс дивиденды за много лет вперед. Что касается качества – повторюсь, что производство продуктов для детского питания четко и жестко регламентировано, и «играть» с качеством в этой сфере ни у кого не получится.