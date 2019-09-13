Алтай-Кокс начал ежегодную вакцинацию сотрудников

Новости 13.09.2019 19:30 171

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) приступил к вакцинации сотрудников от гриппа и острых вирусных инфекций.

В заводскую медсанчасть поступила вакцина нового поколения, антигенный состав которой изменяется каждый год в соответствии с эпидемической ситуацией. Вакцина создает специфический иммунитет против вирусов гриппа типов А и Б, который сохраняется до 12 месяцев. Бесплатную прививку сотрудники получают во всех здравпунктах завода и поликлинике.

Укрепление здоровья – одно из приоритетных направлений социальной политики Алтай-Кокса. Ежегодно почти весь персонал предприятия получает бесплатные прививки от гриппа, клещевого энцефалита, столбняка, дифтерии и других инфекционных заболеваний. Предприятие проводит спортивные мероприятия, предоставляет работникам путевки санаторно-курортного лечения.

«Мы начинаем вакцинацию в сентябре: своевременная профилактика помогает в разы снизить уровень заболеваемости персонала, выработать иммунитет против вирусных инфекций», - отметил директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com