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«Царь горы»: гонки на лыжероллерах пройдут в Белокурихе

Новости
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14 сентября в 12 часов от нулевого километра у бывшей Ульяновки на улице Центральная  по серпантину на «Белокуриху-2» стартуют открытые гонки на лыжероллерах «Царь горы».

Идейным вдохновителем и организатором  гонок является чемпион мира по биатлону Анатолий Викторович Жданович:

- в прошлом году мы провели пробные гонки, в которых участвовало порядка 10 моих единомышленников. Соревнования этого года можно считать первыми официальными гонками на лыжероллерах на этой трассе.

Участникам предстоит преодолеть 9 км подъема, самые быстрые будут вознаграждены за упорство ценными призами.

В гонках примут участие порядка 100 спортсменов из различных регионов Сибири. Генеральный спонсор - АО «Курорт Белокуриха», партнеры соревнований: «Сиблюкс», Барнаульский пивоваренный завод.

Автор: Политсиб.ру

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