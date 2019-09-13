«Царь горы»: гонки на лыжероллерах пройдут в Белокурихе

14 сентября в 12 часов от нулевого километра у бывшей Ульяновки на улице Центральная по серпантину на «Белокуриху-2» стартуют открытые гонки на лыжероллерах «Царь горы».
Идейным вдохновителем и организатором гонок является чемпион мира по биатлону Анатолий Викторович Жданович:
- в прошлом году мы провели пробные гонки, в которых участвовало порядка 10 моих единомышленников. Соревнования этого года можно считать первыми официальными гонками на лыжероллерах на этой трассе.
Участникам предстоит преодолеть 9 км подъема, самые быстрые будут вознаграждены за упорство ценными призами.
В гонках примут участие порядка 100 спортсменов из различных регионов Сибири. Генеральный спонсор - АО «Курорт Белокуриха», партнеры соревнований: «Сиблюкс», Барнаульский пивоваренный завод.