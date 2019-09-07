Сбербанк отсудил у Республики Алтай 25,7 млн рублей

Новости 13.09.2019 12:25 259

Сбербанк привлек к ответственности лиц, занимавшихся строительством системы оснежения горы Малая Синюха в Республике Алтай.

Как сообщает «Интерфакс-Сибирь», арбитражный суд Республики Алтай по иску подконтрольного Сбербанку АО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» взыскал с региона 25,7 млн рублей долга и процентов по договору поставки оборудования для системы оснежения.

Как выяснилось, такую сумму придется заплатить «Агентству по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай» (АИЖК), которое принадлежит Минприроды региона.

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По официальным данным, в мае 2018 года стороны заключили договор купли-продажи оборудования. Далее были заключены два дополнительных соглашения, по которым поставку разделили на три партии, также был изменен порядок их оплаты.

В итоге первые два акта приема-передачи оборудования покупатель подписал, по ним он оплатил 10,4 млн рублей, а третий - отказался. В суде представитель АИЖК пояснил, что продавец «до настоящего времени» не предоставил оригиналы технической документации на поставленное оборудование. Однако подтвердил, что оно было смонтировано.

Ранее сообщалось, что ООО «Скадо оснежение и пылеподавление" (Самара) направило в УФАС России по Республике Алтай жалобу на условия торгов, объявленных АО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" (подконтрольно Сбербанку), по строительству системы искусственного оснежения горнолыжных трасс.

По данным УФАС, заявитель считает, что "заказчиком установлены излишние требования к участникам закупки о подтверждении их опыта и репутации", при этом "закупочная документация размещена не в полном объеме", а "техническое задание содержит указание на конкретные товарные знаки".

Напомним, в 2018 году в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» Республика Алтай должна была получить в общей сложности 377,6 млн рублей из федерального бюджета.