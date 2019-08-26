Барнаул может войти в программу обновления транспорта на 700 млрд рублей

Новости 13.09.2019 11:20 105

Правительство РФ обсуждает масштабную программу обновления городского транспорта, в которую может войти Барнаульская агломерация, передает «Коммерсант».

Первоначально в программу планируется включить 10 городов с общей численностью населения 11,1 млн человек, в которые будет направлено 340 млрд рублей. Единственным городом Сибири, вошедшим в предварительный список десяти пилотных, стал Новосибирск.

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Этапы реализации

В рамках пилотного проекта предполагается направить 196 млрд рублей. на обновление подвижного состава (5,9 тысяч автобусов, 1,5 тысяч трамвайных вагонов, 1,3 тысяч троллейбусов), 112 млрд рублей — на реконструкцию инфраструктуры. На следующем этапе (2020–2024 годах) программа может быть масштабирована на все городские агломерации (а значит, и на Барнаульскую тоже), которых насчитывается 50. На это потребуется 707 млрд рублей.

В состав Барнаульской агломерации входят: городские округа Барнаул и Новоалтайск, а также Павловский и Первомайский районы – это более трети жителей Алтайского края. Подписано соглашение с Калманским и Тальменским районами.

В дальнейшем программа обновления транспорта может быть распространена на 1,1 тысячу городов с общей численностью жителей 85,1 млн человек, что предварительно оценено в 2,1 трлн рублей. Всего к закупке планируются 95,7 тысяч автобусов, 6,5 тысяч троллейбусов, 6,7 тысяч трамвайных вагонов, 3,5 тысячи электробусов.

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Источники финансирования

Проект предложил ВЭБ.РФ, рассчитывающий на выделение средств ФНБ. В 2020 году объем средств в нем превысит 7% ВВП, поэтому излишки станут доступны для использования. ВЭБ.РФ уже получил одобрение для направления этих финансов на проекты «Газпрома» и НОВАТЭКа.

15% финансовых поступлений (106 млрд рублей) должны составить инвестиции частных лиц, 25% — капитальный грант, 60% — кредитные средства. Среди необходимых для реализации проекта условий называются льготный лизинг или банковское кредитование со ставкой не более 6% сроком на 15–25 лет, софинансирование из федерального бюджета 75% капитального гранта на инфраструктуру и около 5 млрд руб. платы концедента ежегодно. Планируется, что объем софинансирования из федерального бюджета не превысит трех тысяч рублей на одного горожанина и составит не более 30% от общего объема финансирования комплексной программы.

«Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах У ВЭБ.РФ есть для этого все необходимые инструменты поддержки: кредитование, концессии, лизинговые продукты», – отметил зампред ВЭБ.РФ Артем Довлатов.

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Авторы проекта предлагают также ввести государственное регулирование тарифов, передать перевозочный бизнес крупным операторам, а для обновления электротранспорта внедрять концессии. Всего до 2035 года должно быть закуплено 95,7 тыс. автобусов, 6,5 тыс. троллейбусов, 6,7 тыс. трамвайных вагонов и 3,5 тыс. электробусов.

Вилами по воде

В Минпромторге «Коммерсанту» сообщили, что проект туда не поступал, однако отметили готовность принять участие в работе. В Минфине заявили, что никаких решений по программе пока не принято. В Минтрансе ответили, что министерство «привлекается к обсуждению данных вопросов».