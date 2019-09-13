Когда начнется бабье лето в Алтайском крае?

Новости 13.09.2019 10:50 82

В Алтайском крае в середине сентября наступит бабье лето – после ощутимого похолодания. Сейчас в регионе держится дождливая погода. По прогнозам синоптиков, с 15 сентября потеплеет.

Как рассказала «АиФ-Алтай» начальник отдела по гидрометеообеспечению Алтайского гидрометцентра Людмила Сырых, уже на этой неделе погода наладится, и в регион, наконец, придет долгожданное бабье лето.

«С 15 по 19 сентября установится антициклональный тип погоды. Он характеризуется спокойной, без осадков и с нарастанием тепла погодой. К середине следующей недели температура воздуха поднимется днем до +18...+25 градусов», - пояснила Сырых.

В это период, когда придет антициклон, утром будет прохладно. А затем воздух будет прогреваться и с каждым днем будет становиться теплее. Вероятно, после 19 сентября, погода снова испортится и пойдет дождь.

Добавим, в ближайшие дни, с 13-го по 14-го в регионе потеплеет до +19. Край окажется под влиянием антициклона, который принесет небольшие дожди. Местами по утрам возможен туман.