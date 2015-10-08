Кондитерскую фабрику «Алтай» выкупила компания из Подмосковья

Новости 13.09.2019 10:10 239

Крупный производитель безалкогольных напитков «Аквалайф» (бренд «Напитки из Черноголовки») начинает развивать новое направление. Компания стала владельцем кондитерской фабрики «Алтай» в Барнауле, некогда входившей в Nestle, мощностью около 25 тысяч тонн продукции в год, пишет "Коммерсант".

О том, что подмосковная компания «Аквалайф» на этой неделе стала владельцем ООО «Кондитерская фирма "Алтай"» в Барнауле, стало известно из данных ЕГРЮЛ. «Алтай» существует с 1988 года. По собственным данным, выпускает более 5 тысяч тонн конфет, шоколадных батончиков, печенья, суфле и прочей продукции в год под брендами «Савинов», «Отрада» и другими. Мощность фабрики — около 25 тысяч тонн кондитерских изделий в год. Выручка компании в 2018 году выросла на 10,17%, до 617,95 млн рублей. Чистый убыток был 32,56 млн рублей, годом ранее — 14,85 млн рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»). Источник издания в инвестиционных кругах оценил возможную стоимость «Алтая» в 400–600 млн рублей.

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В 2009–2011 годах «Алтай» принадлежал швейцарской Nestle, которая затем продала актив кипрской Corminus Enterprises Ltd, бенефициары которой не раскрывались. В 2017 году владельцем фабрики стал Игорь Кубанов, который руководил предприятием с 2011 года. До того Кубанов был топ-менеджером производителя каш «Быстров», который был продан Nestle в 2007 году, работал в «Русском продукте» (бренд «Геркулес») и возглавлял российский офис одного из крупнейших мировых торговцев сельхозпродукцией Bunge.

«Аквалайф» — один из крупнейших российских производителей воды и безалкогольных напитков. Создан в 2009 году экс-депутатом Госдумы и нынешним главой Электростали Владимиром Пекаревым. Портфель брендов включает «Напитки из Черноголовки», Courtois, Bailkal и пр. Также выпускает орешки и семечки под маркой Fishka и сухарики «Хрустец», следует из данных сайта «Аквалайф».

Консолидированные финансовые показатели не раскрываются. По оценке Euromonitor International, в 2018 году «Аквалайф» занимал 1,2% российского рынка безалкогольных напитков. Весь объем категории там оценивают в 1,22 млрд дал, продажи — в $11,95 млрд (781,88 млрд рублей по курсу ЦБ на четверг). Таким образом, оборот «Аквалайф» можно оценить в 9,38 млрд рублей.

До сих пор «Аквалайф» не занимался сладостями. В профиле компании на портале HeadHunter уже появилась вакансия менеджера по продажам для нового кондитерского направления. Ему, в частности, предстоит работать с X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и «Магнитом», следует из описания вакансии.

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Выход на новый для компании рынок в текущих условиях может быть особенно рискованным, предупреждает совладелец московской кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев. По его словам, стагнация российского рынка сладостей привела к жесточайшей конкуренции, большая часть продаж идет по промо, а органического роста фактически нет. С этим и связана недозагрузка «Алтая», указывает Муравьев. По данным Nielsen, за июль 2018 года — июнь 2019 года продажи кондитерских изделий в РФ сократились на 1,1% в натуральном выражении и выросли на 2,1% в деньгах.

Гендиректор и совладелец Famous Amazing Brands (бренды Vanilla Flight и Anarchy) Антон Стельмаков отмечает, что «Аквалайф» может стать первым крупным российским производителем напитков, кто начал диверсифицировать портфель по примеру PepsiCo (в числе брендов — Lay’s, «Хрусteam» и пр.). Наличие в ассортименте кондитерских изделий позволит компании сократить зависимость выручки от сезонности: напитки традиционно пользуются высоким спросом летом, а сладости — в зимний период, объясняет он.