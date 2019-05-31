Банкротства не будет: «Бирюзовая Катунь» выплатила многомиллионный долг

Новости 13.09.2019 9:55 307

11 сентября арбитражный суд Алтайского края прекратил дело о банкротстве ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в связи с погашением долгов перед налоговой в размере 5,7 млн рублей. Соответствующий документ размещен в судебной картотеке.

Иск от ФНС к «Бирюзовой Катуни» поступил в конце марта, в нем ведомство требовало признать ОЭЗ банкротом. В ходе разбирательства требования уточнялись, поскольку «Бирюзовая Катунь» по частям выплачивала долг. Последнее заседание касалось уплаты 200 тысяч рублей. До его начала задолженность была полностью погашена.

Задолженность «Бирюзовой Катуни» складывалась из недоимок по НДС, неуплате налога на имущество, транспортного, водному и земельному налогов, а также взносов в ПФР и ФФОМС на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

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6 сентября ТАСС сообщал, что «Бирюзовая Катунь» получила нового инвестора. Он намерен направить в строительство особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» 150 млн рублей.

В пресс-службе управления региона по развитию туризма и курортной деятельности отметили, что в проект резидента входит строительство спа-велнес-центра и отеля. Гостиничные комплексы вместят более 100 туристов. Сроки строительства не сообщаются.

Ранее инвесторы неоднократно сетовали на неумелое руководство ОЭЗ, некоторые прекращали с «Бирюзовой Катунью» сотрудничество.