Семейная расправа: зять ответит за убийство тещи в Барнауле

Новости 13.09.2019 9:20 118

Трагедия в столице Алтайского края - молодой житель Новосибирска похитил свою тещу. Преступный план ему помогал воплотить родной отец. Женщину после похищения нашли мертвой.

По данным региональной прокуратуры, в октябре 2018 года в вечернее время в одном из районов Барнаула обвиняемые обманным путем выманили потерпевшую из квартиры.

«Применив насилие, поместили женщину в автомобиль, в салоне которого в течение нескольких часов совместно осуществляли ее избиение руками, ногами, бутылкой из-под спиртного в жизненно-важные органы, в том числе в область головы», - говорится в сообщении ведомства. Позже злоумышленники ее задушили, а труп потерпевшей бросили на пустыре в районе проспекта Космонавтов.

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Старший прокурор отдела по надзору за процессуальной деятельностью органов Следственного комитета РФ прокуратуры края Алевтина Генералова рассказала, что с места происшествия обвиняемые скрылись, но были задержаны сотрудниками полиции за пределами Барнаула.

На данный момент утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу.