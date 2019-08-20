В алтайском райцентре снизят рекордный тариф на тепло

Новости 13.09.2019 8:15 323

В райцентре Залесово намерены снизить тариф на тепло для населения. В настоящее время он составляет 2800 рублей за гигакалорию и является одним из самых высоких в крае. Впрочем, новая величина также является довольно внушительной - 2400 рублей за 1 Гкал.

В Залесово завершается реконструкция котельной, отапливающей основную часть села. В ней устанавливают новые котлы мощностью 5 МВатт. Два из них, резервные, будут работать на угле, а основные два - на альтернативном топливе, березовой щепе, являющейся отходами производства шпона. Поставщик альтернативного топлива - ООО «Шпон» - работает тут же, в Залесовском районе, изготавливает материалы для фанерного завода.

Стоимость ремонта котельной составила почти 14 млн рублей. По словам подрядчика, директора барнаульского ООО «Котельный завод «Теплоэнергетик» Артема Переверзева, при выполнении работ удалось добиться высокой температуры горения и экономии щепы, которая будет сгорать более эффективно.

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Как пояснил директор МУП «Теплоснабжение» Геннадий Сатлейкин, цель работы - оптимизация расходов на отопление. В 2018 и 2019 годах в Залесово уже закрыли две котельные, присоединив их к другим. Реконструируемая котельная также заменит две старых. Еще одна котельная в райцентре работает только на альтернативном топливе, но при необходимости может быть переведена на уголь. Кроме того, в Залесово меняют и тепловые сети (участок длиной 1,8 км).

«Модернизация теплотрассы позволит минимизировать теплопотери, которые составляют около 25%. Они были включены в тариф на тепло, который у нас один из самых высоких в крае - 2800 рублей за гигакалорию, - объяснил глава района Александр Пластеев. - После модернизации система ЖКХ не только будет работать с прибылью, мы еще и сможем уменьшить тариф для населения. Наша задача - снизить его до 2400 рублей».

Как отметил глава муниципалитета, предприятия теплоснабжения района уже в прошлом году сработали без убытков. Для региона это редкое явление, информирует сайт АКЗС.