АлтГПУ присоединяется к всероссийской образовательной акции «ИТ-диктант»

Новости 13.09.2019 8:45 136

Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант» состоится 13 сентября. Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России. В 2019 году акция пройдет на площадках пространства «Точка кипения» в 30 городах РФ, в том числе и в Барнауле. Задача тестирования – оценить уровень компетенций участников, владение базовыми и продвинутыми цифровыми навыками.

Очной площадкой для проведения диктанта в Алтайском крае выступает Алтайский государственный педагогический университет. На базе АлтГПУ тестирование пройдут около 150 человек: преподаватели, сотрудники, студенты, гости. Старт ИТ-диктанта на очной площадке в педагогическом университете назначен на 13 часов 13 минут.

Всероссийский ИТ-диктант пройдет в Алтайском крае в сентябре Новости 20.08.2019 12:50 ИТ-диктант - всероссийская образовательная акция 2712

Также все желающие могут пройти ИТ-диктант онлайн (со своего компьютера или смартфона) на официальном сайте ит-диктант.рф. Доступ к заданиям откроется 13 сентября и будет открыт для прохождения на протяжении дня. К участию в ИТ-диктанте приглашены студенты и учащиеся, а также сотрудники всех организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций и школ. Для школьников предусмотрен отдельный вариант выполнения заданий. При онлайн прохождении диктанта им необходимо выбрать ссылку «Школьный ИТ-Диктант».

Участие в диктанте можно организовать со стационарных компьютеров и ноутбуков в компьютерных классах и лабораториях, а также с личных смартфонов обучающихся и педагогов.

Приглашаем всех жителей Алтайского края присоединиться к акции и принять участие в ИТ-диктанте.