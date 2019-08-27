В российских регионах стали чаще пропадать дети - СКР

Новости 13.09.2019 7:40 115

В текущем году в ряде субъектов РФ увеличилось количество случаев безвестного исчезновения детей. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным статистики, в первом полугодии зафиксирован рост количества заявлений о пропаже детей – их поступило свыше 6500, что на 7% больше, чем в первой половине 2018 года.

Для поиска несовершеннолетних следственными органами привлекаются все силы и средства, направленные на установление местонахождения пропавшего и всех обстоятельств произошедшего.

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Помимо полиции и МЧС, следком взаимодействует с поисковыми отрядами и волонтёрами. Для розыска детей в зависимости от обстоятельств происшествия используется весь криминалистический потенциал ведомства, включая беспилотники, тепловизоры, гео- и гидролокаторы, детекторы нелинейных переходов.

Следственный комитет сообщает, что в подавляющем большинстве случаев детей находят живыми и невредимыми. Однако, даже при таком благополучном исходе, следователями детально исследуются все обстоятельства исчезновения.

Ведомство констатирует - во многом это происходит из-за невнимательности и неосмотрительности взрослых.