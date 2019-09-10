Ложь, наглая ложь и статистика: руководитель Алтайкрайстата рассказала, как замеряют инфляцию

По данным крайстата, июльская инфляция в Алтайском крае составила 0,4%, а с начала года - 2,9%. Между тем, на взгляд ряда экономистов и самого населения, реальный рост цен отличается от приведенной цифры в несколько раз. В ходе интернет-форума руководитель Алтайкрайстата Ольга Ситникова рассказала о современных способах и методах обработки информации, объяснив, с чем связана проблема достоверности.
Действительно, многие экономисты критикуют статистику за использование искаженных данных. Всем памятно выражение премьер-министра Великобритании Бенджамина Дизраэли: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Как оценивает крайстат эту проблему сегодня?
В регионе зафиксирована дефляция - 0,2%
«О статистике всегда много говорят, иногда упрекая её в некорректных обобщениях, иногда, как в данном случае, в отрыве от контекста. Но сегодня ни одна цивилизованная страна в мире не может развиваться без статистических данных. То же самое можно сказать об участниках экономической деятельности», - ответила Ситникова.
По ее словам, методы сбора и обработки статистических данных в соответствии с требованиями экономики постоянно совершенствуются, так же, как и методики их формально-логического контроля.
По данным Росстата, инфляция за июль в России составила 0,2%, по сравнению с предыдущим месяцем. В Алтайском крае этот показатель вдвое выше
«В статистике сегодня активным образом применяются современные информационные технологии. Информатизация коснулась всех этапов разработки и проведения статистического наблюдения, начиная от разработки форм статистического наблюдения, формирования плана выборки, сбора данных до их обработки и анализа», - отмечает руководитель крайстата.
О требованиях
Крайстат ведёт наблюдение за ценами и тарифами на потребительском рынке Алтайского края и ежемесячно рассчитывает индекс потребительских цен (ИПЦ) – статистический показатель, характеризующий изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления.
Для наблюдения за ценами соблюдаются следующие требования:
1) регулярность реализации отобранных для наблюдения товаров и видов услуг в базовых организациях;
2) включение в наблюдение организаций розничной торговли, общественного питания и сферы услуг всех форм собственности и организационно-правовых форм;
3) включение в наблюдение городских розничных рынков, ярмарок и мест предоставления услуг, в которых торговля (обслуживание) осуществляется, как правило, физлицами, в частности, предпринимателями без образования юрлица;
Нынешний рост инфляции связан с прошлогодними обвалами курса рубля
4) отбор организаций торговли и сферы услуг различных типов (малых, средних и крупных), расположенных как в центральной части города, так и на его окраинах, с тем, чтобы в наблюдение попали организации с различными условиями торговли;
5) отбор организаций, в которых осуществляется реализация товаров (услуг) с уровнем цен (тарифов), способным удовлетворить потребности широкого круга потребителей, без ограничений в возможности приобретения товара (услуги), то есть рассчитанные на массового потребителя.
О принципах расчета
Важно отметить, что расчет индекса потребительских цен производится на базе информации, полученной из двух источников. Во-первых, это данные об изменении цен, полученных методом регистрации цен и тарифов на потребительском рынке. Во-вторых, анализируются данные о структуре фактических потребительских расходов населения за предыдущий год.
В июле 2019 года индекс потребительских цен в Алтайском крае составил 100,4% (к декабрю 2018 года – 102,9%), в том числе на продовольственные товары – 100,0%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 101,3%.
Самый низкий показатель инфляции в СФО зафиксирован в Республике Алтай
Индексы цен на основные группы наблюдаемых товаров и услуг за июль 2019 года представлены в таблице:
К слову, на сайте Росстата есть сервис, с помощью которого любой пользователь сможет рассчитать свой персональный индекс потребительских цен. Персональная инфляция определяется по упрощенной схеме, основываясь на индивидуальных данных пользователя, в отличие от ИПЦ, рассчитываемого Алтайкрайстатом, который учитывает усредненные данные о структуре потребительских расходов для всего населения региона.
«Политсибру» проанализировал рост цен на основные продукты питания и промышленные товары с января по апрель