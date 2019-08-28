Бийский сварщик погиб после аварии в промзоне

Новости 12.09.2019 18:50 386

В Бийске во время электросварочных работ погиб мужчина. По данному факту проводится проверка, пишет «Бийский рабочий».

Трагедия случилась сегодня, 12 сентября, в ООО «Транспортные логистические системы» на станции нейтрализации железнодорожных цистерн.

Выяснилось, что при проведении электросварочных работ произошел хлопок, повлекший разрушение технологического оборудования. В результате ЧП один сотрудник ООО «ТЛС» погиб.

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Известно, работы по ремонту системы отопления проводились в рамках плановых мероприятий по подготовке к зимнему отопительному периоду.

Добавим, ООО «Транспортные логистические системы» оказывает услуги по погрузке-разгрузке железнодорожных вагонов, занимается железнодорожными грузоперевозками. ООО «ТЛС» имеет около десяти контрагентов, среди них ФКП «Бийский олеумный завод».