Бийский сварщик погиб после аварии в промзоне

В Бийске во время электросварочных работ погиб мужчина. По данному факту проводится проверка, пишет «Бийский рабочий».
Трагедия случилась сегодня, 12 сентября, в ООО «Транспортные логистические системы» на станции нейтрализации железнодорожных цистерн.
Выяснилось, что при проведении электросварочных работ произошел хлопок, повлекший разрушение технологического оборудования. В результате ЧП один сотрудник ООО «ТЛС» погиб.
Под завалами оказались 12 человек
Известно, работы по ремонту системы отопления проводились в рамках плановых мероприятий по подготовке к зимнему отопительному периоду.
Добавим, ООО «Транспортные логистические системы» оказывает услуги по погрузке-разгрузке железнодорожных вагонов, занимается железнодорожными грузоперевозками. ООО «ТЛС» имеет около десяти контрагентов, среди них ФКП «Бийский олеумный завод».