«Отчетность на шести тысячах листов»: губернаторы пожаловались на высокую нагрузку

Новости 12.09.2019 18:20 343

Российские губернаторы пожаловались, что не располагают данными о средствах, которые получат из федерального бюджета на реализацию нацпроектов до 2024 года, а также на высокую «бумажную» нагрузку. Об этом сообщает РБК.

«Транспарентность [финансирования] для нас должна быть более долгосрочной. До нас сейчас доведены лимиты до 2021 года. Но национальные проекты реализуются до 2024 года, и мы не понимаем пока, как и на что нам рассчитывать в отношении этого временного горизонта. Нам необходимо знать эти цифры до 2024 года включительно», — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов на посвященной национальным проектам сессии с участием первого замминистра финансов Леонида Горнина.

В ответ замминистра сообщил, что межбюджетные трансферты будут закреплены в бюджете как минимум до 2022 года. Всего на национальные проекты до 2024 года предусмотрено 25,7 трлн рублей.

Красноярский экономический форум отменяется — в регионах будут обсуждать нацпроекты Новости 03.09.2019 9:45 Форум предложил отменить руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко 1785

Руководители регионов также пожаловались на слишком обширную отчетность перед федеральным центром о ходе реализации нацпроектов.

«Прекрасный механизм Минфин запустил — «Электронный бюджет». Отличный механизм, мы настраивались на то, что вся отчетность от нас будет через этот «Электронный бюджет» направляться во все федеральные органы. Но только за 2019 год от всех федеральных ведомств мы получили 431 запрос по нацпроектам и написали отчетность на шести тысячах листов», — заявил Николай Любимов.

Он предложил сделать механизм Минфина с электронным бюджетным документооборотом единым, что позволит в несколько раз сократить отчетность. «У меня в семь раз увеличилась отчетность в связи с национальными проектами», — поддержал коллегу губернатор Новгородской области Андрей Никитин.