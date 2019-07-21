Барнаульский регоператор убрал стихийную свалку возле детского сада

Новости 12.09.2019 17:50 310

Региональный оператор «ЭКО-Комплекс» ликвидировал стихийную свалку в Барнауле. Она находилась рядом с детским садом N116 на улице Песчаная, 74 Б.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на прошлой неделе родители воспитанников обратились в СМИ. Горожане пожаловались на несанкционированное размещение мусора рядом с дошкольным учреждением.

Как выяснилось, гора мусора в основном состояла из веток деревьев, всего регоператор убрал 30 куб. м. отходов. На данный момент территория приведена в порядок. Хлам вывезен на барнаульский полигон.

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«Учитывая то, что свалка находилась рядом с социальным учреждением, региональный оператор принял решение убрать ее за счет собственных ресурсов. Хотя ликвидация свалок, где размещены отходы, не относящиеся к твердым коммунальным, не входит в прямые обязанности регоператора», - прокомментировали в «ЭКО-Комплексе».

В компании уверены, что свалку рядом с детским садом и жилыми домами, создали сами барнаульцы. При этом ближайшая контейнерная площадка находится буквально в 30-ти метрах.