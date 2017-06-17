Центр алтаистики и тюркологии появится на Алтае

На Алтае создадут центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». Такое решение принято 12 сентября на международном форуме в АлтГУ. Подписи под документом поставили врио ректора Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров и ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин.
Более сотни ведущих ученых мира работают сегодня в Барнауле на первом международном алтаистическом форуме «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Он проходит в стенах Алтайского госуниверситета. Ученые представляют Россию, Германию, Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, США, Узбекистан и Японию. Среди заявленных научных тем - итоги и перспективы исследований тюркской культуры Центральной Азии раннего средневековья, исследования по установлению прародины алтайских языков, исследования древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.
Организаторы уверены, что сотрудничество двух крупных алтайских университетов позволит поднять исследования в области алтаистики на более качественный уровень. Как передает региональный сайт правительства, гостям Алтайского края также презентовали новый трехтомник «История Алтая».