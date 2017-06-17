Центр алтаистики и тюркологии появится на Алтае

Новости 12.09.2019 17:15 186

На Алтае создадут центр алтаистики и тюркологии «Большой Алтай». Такое решение принято 12 сентября на международном форуме в АлтГУ. Подписи под документом поставили врио ректора Алтайского госуниверситета Сергей Бочаров и ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин.

Более сотни ведущих ученых мира работают сегодня в Барнауле на первом международном алтаистическом форуме «Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность». Он проходит в стенах Алтайского госуниверситета. Ученые представляют Россию, Германию, Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, США, Узбекистан и Японию. Среди заявленных научных тем - итоги и перспективы исследований тюркской культуры Центральной Азии раннего средневековья, исследования по установлению прародины алтайских языков, исследования древнетюркских рунических памятников Горного Алтая.

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Организаторы уверены, что сотрудничество двух крупных алтайских университетов позволит поднять исследования в области алтаистики на более качественный уровень. Как передает региональный сайт правительства, гостям Алтайского края также презентовали новый трехтомник «История Алтая».