Руководитель барнаульского штаба Навального прокомментировал обыски

Новости 12.09.2019 16:55 301

Штабы оппозиционера Алексея Навального в городах Сибири, в том числе, Барнауле, сообщают о проводимых у их сотрудников обысках, передает «Интерфакс-Сибирь».

«Политсибру» удалось получить комментарий у координатора штаба Навального в Барнауле Вадима Останина.

«В самом штабе обыска пока не было, он шел у бывшего координатора – Артема Косарецкого. Связаться с ним не получается, о случившемся я сам узнал из СМИ. Барнаульский штаб открыться еще не успел – подготавливалось помещение, две недели шел ремонт. Дата открытия не назначалась, но планировали в ближайшее время. Будет ли открытие откладываться в связи с обысками, пока неясно», – рассказал Останин.

По его словам, штаб будет уже не предвыборным, а займется приемом граждан по вопросам коррупции, экологии и других проблем города. В начале августа на странице штаба в ВК сообщалось о поиске редактора соцсетей и видеомейкера.

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Вадим Останин также добавил, что не сумел связаться и с бывшей активисткой штаба Навального в Барнауле Ольгой Фотиевой. Ранее барнаульский общественник Виктор Рау сообщал на своей странице в Facebook, что у нее тоже прошел обыск. «Политсибру» позвонил Фотиевой и Косарецкому – одна оказалась недоступна, другой не брал трубку.

«У меня дома обыск по делу финансирования штабов Навального, допрашивают родных. Обыск уже прошел у Фотиевой Ольги, работала замом в штабе. Московские репрессии до Барнаула дошли», - сообщил в своем twitter бывший координатор барнаульского штаба Навального Артем Косарецкий.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что никакой информацией об обысках не располагают и никаких комментариев по этому вопросу дать не могут. То же самое «Политсибру» ответили в региональном следкоме.

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Представители правоохранительных органов ведут оперативные действия в штабе бывшего кандидата в мэры Новосибирска (и координатора местного штаба Навального) Сергея Бойко, а также в штабах Кемерово, Омска, Томска, Иркутска и пр. Сотрудники следственного комитета при поддержке СОБР обыскивают не только сами штабы, но и дома их членов. По данным РБК, обыски проходят в 33 городах, причем не только в штабах Навального, но и у региональных координаторов «Голоса».

«Полиция пришла с обыском ко всем сотрудникам штаба, а также к их родственникам. Повод обысков все тот же – дело об отмывании средств, по которому ранее приходили в ФБК и штабы в других городах», – говорится в сообщении омского штаба Навального.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем) Следственный комитет возбудил в отношении ФБК в начале августа. По версии следствия, близкие к фонду люди и сотрудники фонда в 2016–2018 годах легализовали через счета организации около 1 млрд рублей.