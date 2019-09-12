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«Народный фронт» усилится вице-губернатором Подмосковья

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Вице-губернатор — глава администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов покинет свой пост, чтобы возглавить исполком ОНФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на собственные источники.

Кандидатуру Кузнецова утвердят в пятницу на заседании Центрального штаба ОНФ. Заседание ранее анонсировала пресс-служба Общероссийского народного фронта. Пост главы исполкома ОНФ стал вакантным после того, как прежний его руководитель, Михаил Развожаев, был назначен врио главы Севастополя. Развожаев возглавлял исполком в течение лишь семи месяцев — с декабря 2018 года по июль 2019-го. До него в течение четырех с лишним лет исполкомом руководил Алексей Анисимов, позже ставший заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе.

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Будущий глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов родился в 1979 году, в 2001-м закончил Московский государственный педагогический университет. Был заместителем председателя движения «Первое свободное поколение». Кузнецов работает с губернатором Московской области Андреем Воробьевым еще с тех времен, когда тот возглавлял Центральный исполком «Единой России».

С 2006 по 2011 годы Кузнецов был замруководителя партийного департамента региональной работы. В 2011 году он перешел в полпредство ЦФО на пост начальника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпреда. В 2013 году, после избрания Воробьева губернатором Подмосковья на первый срок, Кузнецов стал зампредом областного правительства по работе с муниципалитетами. С сентября 2015 года — заместитель председателя правительства Московской области — руководитель администрации губернатора. С сентября 2018 года — вице-губернатор Московской области — глава администрации губернатора.

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Кузнецов был одним из участников конфликта с бывшим главой Серпуховского района Подмосковья Александром Шестуном. По словам Шестуна, Михаил Кузнецов и другие высокопоставленные чиновники обещали ему «проблемы с областным ГУВД и ФСБ». В апреле 2018 года возглавлявший тогда район Шестун записал видеообращение, в котором приводил аудиозапись разговора, по его утверждению, с главой администрации губернатора Подмосковья. На аудиозаписи собеседник говорил главе района, что «губернатору очевидно», что тот «неоднократно перешел рубеж», и глава Подмосковья работать с ним не может.

«В должностной регламент руководителя администрации губернатора Московской области Михаила Кузнецова входят встречи с главами муниципалитетов. Все обвинения являются надуманными», — комментировали тогда запись в пресс-службе губернатора Подмосковья. Кузнецов в ответ на обвинения Шестуна заявил, что «никому не угрожал».

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Автор: Политсиб.ру

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