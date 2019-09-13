РСХБ снизил ставки по ипотечным кредитам до 8,9% годовых

Новости 12.09.2019 19:30 260

Россельхозбанк продолжил снижение процентных ставок в рамках ипотечной акции «Мечты сбываются». Теперь заемщики могут оформить ипотеку на покупку квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости, включая таунхаусы и обособленные части жилого дома с земельным участком, по ставке от 8,9% годовых c первоначальным взносом 20% и более. Предложение распространяется также на ипотечные программы для молодых семей.

По условиям ипотечных программ РСХБ клиент получает возможность выбрать схему погашения кредита и погасить его досрочно без ограничений, а также подтвердить доход по форме банка. Комиссии по кредитам отсутствуют. Срок кредитования – до 30 лет. Ипотечная ставка 8,9% годовых действует при приобретении объекта недвижимости на первичном рынке у ключевого партнера банка при сумме кредита от 3 млн рублей.

Акция «Мечты сбывается» действует до 01 октября 2019 года включительно. Подробности акции и условия ипотечного кредитования представлены на сайте банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.