Алтайский СПИД центр принял участие в семинарах по профилактике наркомании и ВИЧ – инфекции

Новости 12.09.2019 15:50 42

10 и 11 сентября состоялись выезды краевых специалистов в муниципальные образования Залесовского и Завьяловского районов для проведения семинаров по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ - инфекции.

Подобные семинары состоялись на прошлой недели в Усть – Калманском и Смоленском районах края. В межведомственных выездных семинарах по вопросам профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции приняли участие специалисты Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД РФ по Алтайскому краю, Алтайского наркологического диспансера, Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом во главе с секретарем антинаркотической комиссии Администрации Алтайского края Обиденко Анной Васильевной. Вопросы профилактики наркомании и ВИЧ – инфекции, сложившаяся ситуация по указанным проблемам и пути их решения обсуждались на встречах с участниками.

В обсуждении рассматриваемых тем приняли участие глава Администрации Завьяловского р-на, заместители глав Администрации районов, председатели поселковых советов, руководители и представители местного образования, социальной службы, здравоохранения, инспекции по делам несовершеннолетних, полиции, СМИ и т.д.

В ходе обсуждения темы по вопросам профилактики ВИЧ инфекции с врачом-эпидемиологом Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом С.А. Фединой участники выразили озабоченность по поводу развития эпидситуции по ВИЧ в крае и на местах, высказали свои предложения о необходимости изменения законодательства по отношению к ВИЧ - инфицированным и обследования всего населения на ВИЧ. Участники так же рассказали о своей работе по профилактике наркомании и ВИЧ -инфекции.

В завершении семинаров ведущая обозначила основные направления профилактической работы, исходя из сложившейся ситуации по ВИЧ – инфекции, представила методический материал по профилактике ВИЧ - инфекции в помощь специалистам на местах. Все участники получили тематические печатные информационные буклеты и плакаты, набор видеофильмов и роликов на электронных носителях. Подобные встречи являются полезными как для специалистов на местах, так и для краевых учреждений, выступающих в роли ведущих. Они помогают установить новые контакты, получить информацию о работе на местах.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел:33-46-99.