Барнаулец добивается спецухода в детсаду для своего ребенка-диабетика

Новости 12.09.2019 15:15 82

Барнаулец Вадим Жигульский, маленький сын которого болеет сахарным диабетом, перестал водить ребенка в детсад. Мужчина боится, что за уровнем сахара в крови ребенка никто не будет следить.

Как пишет «КП-Барнаул», его сын Андрей пошёл в детский сад в этом году. У ребенка сахарный диабет первого типа. Ранее малышу установили специальную помпу, которая позволяет ему жить полноценно. В комитете по образованию родителям выдали путевку в детсад № 80.

«Я понял, что воспитатели совершенно не готовы за ним следить. 9 сентября решили прийти вновь. Но и тогда воспитатели не подошли ко мне с вопросами, как они могут помочь ребенку. Мне приходится все делать самому, - подчеркнул отец мальчика Вадим Жигульский.

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По его словам, нужно чтобы профессиональный медработник подсчитывал по табличке количество употребляемых углеводов и вводил эти данные в инсулиновую помпу для его сына, а воспитатели не могут выполнять эти задачи.

Я воспитателей понимаю, у них по 30 детей и им еще такого ребенка отдают, за которым нужен глаз да глаз. Медика я вообще не видел в детском саду, когда мы приходили. В бланке о состоянии ребенка утром расписываются родители, медик никого не осматривает. По поводу вопроса измерения сахара в крови и введению данных в помпы лично моего ребенка я обращался в Минздрав. Мне пояснили, что воспитатели при необходимости могут оказывать лишь первую медицинскую помощь, - рассказал Жигульский.

По словам юриста Сергея Веселых, такая ответственность для педагогов не предусмотрена в федеральном законе «Об образовании РФ».

Ранее СМИ писали о том, что Вадим Жигульский предлагал министерству решение этой проблемы - создать отдельную специализированную группу для всех детей-диабетиков Барнаула. Вариант с надомным воспитанием семью Жигульских также не устраивает.

- Почему мой ребенок должен сидеть дома? Он плакал, когда мы уходили из детсада, говорил мне, что познакомился там с мальчиком и хочет играть с ним. Сейчас мы вынуждены сидеть дома, - негодует барнаулец.

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На сей раз активист добился желаемого, специалистами Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки Алтайского края изучается необходимость создания в дошкольных образовательных организациях региона специализированных групп для детей, страдающих сахарным диабетом, эту информацию подтвердили в ведомстве.

Также специалисты добавили, что в детском саду № 80, куда распределили Андрея, созданы условия с учетом его индивидуальных потребностей, связанных с состоянием здоровья. Жигульский уверяет, что в детском саду № 80 находятся только воспитатель и нянечка, никакого ассистента там нет. Добавим, барнаулец обратился в прокуратуру, чтобы все нарушения были устранены.