Сотни барнаульцев останутся без горячей воды в сентябрьские холода

Новости 12.09.2019 14:40 95

С 13 сентября в Барнауле в связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения на срок от 5 до 10 дней для одной тысячи жителей Железнодорожного района города. Ремонтные работы проводятся в рамках программы подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.

Сибирская генерирующая компания продолжает реализацию ремонтной и инвестиционной кампаний по перекладке тепловых сетей в Барнауле. Всего на 12 сентября, в рамках подготовки теплосетевого комплекса Барнаула к предстоящему отопительному сезону, специалистами СГК заменено порядка 26,3 км трубопроводов тепла и горячего водоснабжения. В связи с проведением работ по реконструкции теплосетей под отключение горячей воды с 13 и 16 сентября попадают:

· С 9.00 13 сентября до 17.00 18 сентября - жители многоквартирного дома на ул. С. Республик, 44;

· С 9.00 16 сентября до 17.00 26 сентября - жители четырех многоквартирных домов на ул. Молодежной, 111 и 136, ул. Шевченко, 144а и пер. Революционном, 120а.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках Октябрьского, Центрального и Индустриального районов Барнаула, требующие временное ограничение ресурса. Отключенными остаются:

· С 29 августа по 15 сентября включительно - больница на ул. Суворова, 13;

· С 9.00 3 сентября до 9.00 17 сентября - жители 13 многоквартирных домов, больница и 3 административных здания на улицах Короленко, Никитина и Гоголя;

· С 9.00 9 сентября до 17.00 16 сентября - жители 7 многоквартирных домов и один детский сад на улицах Беляева и Чудненко.

Всего под ограничением горячего водоснабжения в разное время окажутся 2 667 барнаульцев, проживающих по перечисленных адресам.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей, заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Список объектов, где планируется ограничение подачи горячей воды, с указанием сроков отмечен на карте:

Пояснения:

· Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей;

· Зеленым цветом отмечены дома, где горячая вода после ремонта возвращена.

· Над домом не стоит никакой знак, значит ресурс исправно подается, если горячей воды по какой-то причине нет - нужно обратиться в управляющую компанию.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства. Запланированные работы являются важным этапом подготовки города к следующему зимнему сезону и повышают надежность теплоснабжения горожан.