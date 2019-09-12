В отношении опекунши, истязавшей детей в Заринске, возбуждено уголовное дело

Новости 12.09.2019 14:20 83

Заринский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Алтайскому краю возбудил уголовное дело в отношении женщины, систематически истязавшей двух приемных детей – брата и сестру 2006 и 2007 года рождения. Всего под ее опекой находилось трое ребятишек, передает пресс-служба следкома.

По предварительным данным, с июня 2016 по сентябрь 2019 года в одном из сел Залесовского района женщина применяла к детям физическое и психологическое насилие, используя разные незначительные поводы для наказания детей.

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В настоящее время дети изъяты из опекаемой семьи. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Кроме того, следователи оценят действия сотрудников органов опеки и попечительства, в чьи обязанности входит надзор за семьями, воспитывающими детей, находящихся под опекой. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление, предусмотренное п. п. «а», «г», ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев, либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего), может наказываться лишением свободы на срок до семи лет.