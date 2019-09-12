Массовые поджоги машин в Бийске засняли на видео

Новости 12.09.2019 13:15 118

Число сожженных в Бийске автомобилей продолжает увеличиваться, но до сих пор нет ответа на вопрос, кто учинил акты вандализма. Непонятны мотивы преступлений.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, за минувшие несколько дней уже сгорели три автомобиля и одно серьезно пострадало. Первый инцидент произошел 8 сентября. Машины горели на улицах Боровой и Трофимова.

Интересно, что под горячую руку злоумышленников попадают иномарки и отечественные авто. Одна из жительниц домов, где произошел пожар, успела предупредить других владельцев ТС.

"У машины горела уже вся передняя часть. Вызвали пожарных. Наши машины в этот раз стояли очень плотно друг к другу, пока мама отгоняла нашу машину, я побежала будить владельцев других автомобилей", - рассказала девушка.

Известно, из всех соседних автомобилей пострадала «Волга» - расплавилось боковое зеркало и поворотник. Хозяином сгоревшей машины оказался дедушка. Как говорят горожане, недавно он перенес две операции на сердце и передвигался на костылях.

Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдений. Между тем, бийчане, чьи машины остаются припаркованными во дворах на ночь, продолжают переживать за свои авто.