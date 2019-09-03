Алтайское УФАС разоблачило мебельный картель

Новости 12.09.2019 12:45 120

Компании «Интерьер» и «Стиль Сибири», а также неназванный ИП признались в заключении антиконкурентного соглашения.

Ранее алтайские антимонопольщики обнаружили признаки картельного сговора в ходе семи тендеров на поставку мебели для краевых учреждений здравоохранения. В ходе расследования установлено, что сговор позволил предпринимателям поддерживать цены и получать контракты на поставку мебели с минимальным снижением стоимости - от 0,5 до 1%. Косвенными доказательствами по делу стали: использование единой инфраструктуры;идентичность первых частей заявок;а также фактическое осуществление деятельности по одному адресу.

В рамках расследования, участники соглашения пояснили, что работают в рамках семейного бизнеса. Однако УФАС установлено, что ИП не входит в одну группу лиц с ООО «Интерьер» и ООО «Стиль Сибири», поэтому компании и предприниматель не могут действовать в интересах друг друга.

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По итогам рассмотрения всех обстоятельств дела Алтайское краевое УФАС признало группу лиц (ООО «Интерьер», ООО «Стиль Сибири»), а также ИП виновными в картельном сговоре. В связи с тем, что участники картеля добровольно прекратили нарушение, предписание не выдавалось. Вопрос о наложении штрафа будет рассмотрен дополнительно, с учетом признательных показаний.

По данным «Спарк-интерфакс», обе компании принадлежат Олегу Пенькову. ООО «Стиль Сибири» участвует в госзакупках с 2008 года. В 2015 году поставляло мебель барнаульской мэрии. В этом году им заключено 7 контрактов на сумму почти 8 млн рублей. ООО «Интерьер» участвует в госзакупках с 2009 года. В текущем году заключило 12 контрактов на общую сумму 3,5 млн рублей.