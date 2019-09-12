Как живете, Беляши: алтайская деревня в тройке лидеров с самым смешным названием

Новости 12.09.2019 11:50 205

Два села из Алтайского края и Республики Алтай будут бороться за звание самого веселого населенного пункта. Речь идет о деревнях Полуямки и Беляши.

Как сообщают «Новости Горного Алтая», конкуренцию им составят еще восемь сибирских сел с такими же оригинальными названиями. Среди них - Колбаса и Старый Карапуз из Новосибирской области, Дон-Терек (Республика Тыва), Печень (Республика Хакасия), Косые Ложки (Красноярский край), Добролет (Иркутская область), Колобки (Республика Бурятия), Хохотуй (Забайкальский край).

На момент публикации на первом месте село Хохотуй (602 голоса), на втором месте Старый Карапуз (220 голосов). Беляши пока на третьем месте – 119 голосов. А вот Полуямки из Алтайского края набрали только 50 голосов – 8 место.

На первом этапе портал Туту.ру отобрал 100 веселых названий из всех регионов России. Выбранную сотню разбили на десять групп по десять населенных пунктов с учетом территориального фактора. Из каждой группы будет выбран один финалист. В решающем голосовании примут участие десять населенных пунктов, победивших на втором этапе.

Населенный пункт, который победит, получит памятный кубок и знак «Российский населенный пункт с самым веселым названием 2019». В 2018-м победила деревня Чуваки из Пермского края.

На данный момент в группе сервиса «ВКонтакте» голосование за выход в финал конкурса населенного пункта из Сибири продолжается.