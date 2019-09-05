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Сергей Меняйло ожидает снижения урожайности на Алтае

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Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло прогнозирует снижение урожайности в Алтайском крае. Об этом он заявил на прошедшем накануне в Новосибирске совещании по вопросам уборочных работ в Сибири.

Сергей Меняйло отметил, что весенне-летний сельскохозяйственный период в Сибири прошёл штатно, уборочные работы сейчас идут практически во всех регионах округа. Упомянул полпред и о негативных факторах, среди которых назвал переувлажнение почвы в Новосибирской и Омской областях, а также засуху в Алтайском крае.

Полпред сообщил, что объёмы собранного в Алтайском крае и Иркутской области зерна могут снизиться по сравнению с прошлым годом. За пределы округа предполагается вывести около 4 миллионов тонн зерна, из них более 1 миллиона на экспорт.

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В текущем году СФО лидирует по объёмам доведения средств поддержки до сельскохозяйственных товаропроизводителей. В целом на поддержку аграриев в округе перечислено 77% заложенных в федеральном бюджете средств на 2019 год. В том числе на несвязанную поддержку – 95%.

«Это хорошие темпы работ, но расслабляться нельзя. Следует организовать работу так, чтобы собрать весь выращенный урожай в соответствии с запланированными сроками и объемами. Также до конца года аграрии должны получить все предусмотренные средства поддержки», – сказал Сергей Меняйло.

Автор: Политсиб.ру

Фото: sfo.gov.ru

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