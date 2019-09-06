Рейдерский захват гречки: как бийские аграрии делят урожай

Новости 12.09.2019 11:20 128

Спор фермера и агропредприятия в Бийском районе перерос в противостояние и «войну». Это похоже на рейдерский захват, который производится при попустительстве местной власти.

Как пишет «Бийский рабочий», на днях здесь появились сотрудники частного охранного предприятия, которые просто не пускают фермера из Бийского района собрать выращенную гречиху. Круглосуточный пост выставила компания «Агро-Русь».

Вероятно, агрокомпания претендует на урожай. Ранее сообщалось, сейчас на полях находится урожай стоимостью больше 8 млн рублей. Руководитель агрохолдинга Юрий Поволоцкий предлагал бийскому фермеру разделить урожай, но Евгений Степанян отказался.

Интересно, что Юрий Поволоцкий – личность неординарная. Он был неоднократно судим – в том числе за мошенничество, спекуляцию, самоуправство, грабеж и побои. По каким «понятиям» «Агро-Русь» поставила охрану - неизвестно.

Бийский фермер перешел дорогу крупной аграрной компании? Новости 06.09.2019 18:05 На полях находится урожай стоимостью больше 8 млн руб 812

Согласно решению суда, которое вступило в силу уже после посевной, арендованная Степаняном земля перешла в собственность пайщикам. Так, что «Агро-Русь» не может претендовать на землю, а уже тем более на урожай. Любопытно, но на самом предприятии с этим согласны, но продолжают создавать проблемы для фермера. Это связано с тем, что долгое время они возделывали эти земли.

ЧОП в поле гречихи

Суд по этому вопросу состоялся 9 сентября. В результате заявление фермера Евгения Степаняна удовлетворили. Представители компании «Агро-Русь» и администрация Бийского района не согласны с таким исходом событий.

Интересно, юристом у «Агро-Руси» и администрации является один и тот же человек – бывший прокурор Сергей Фатеев. Так что, скорее всего, именно он составляет исковые заявления от администрации Бийского района с требованием признать договор, по которому Степанян получил землю в наем, недействительным. При этом в самой районной администрации от конфликта открещиваются, уверяя, что муниципалитет держит нейтралитет. Степанян же ситуацию комментирует кратко: Меня грабят.

Редакция «БР» уже направила официальные запросы в краевую прокуратуру и главное управление МВД России по Алтайскому краю. По сути, сейчас, после определения суда об отсрочке, фермер может спокойно выходить в поле и молотить выращенную гречиху. Однако у фермера этого времени остается все меньше – урожай моет вовсе сгнить на полях.