Мэрия втридорога продает аварийный ДК «Трансмаш»

Новости 12.09.2019 10:55 582

ДК «Трансмаш» городские власти собираются пустить с молотка. Информация об условиях приватизации появилась на сайте мэрии 10 сентября.

За ДК площадью 2,5 тысячи кв. м и земельный участок под ним, площадью 3,5 тысячи кв. м, расположенные на проспекте Ленина 152, чиновники хотят выручить 40 млн рублей, в то время, как его кадастровая стоимость составляет 13,7 млн.

Территория, на которой расположен ДК «Трансмаш», предназначена для объектов общественно-делового значения. Ее, вместе со зданием ДК и движимым имуществом на сумму почти 137 тысяч рублей (тепло- и электросчетчики, распределительные щиты, трансформатор) мэрия намеревается продать на электронном аукционе с шагом в 1 млн рублей.

Ранее

Напомним, приватизация здания обсуждалась уже давно. В 2010 году барнаульская мэрия и Союз строителей заявляли о планах капитально отремонтировать ДК и украсить фасад колоннадой. Заниматься реконструкцией должна была ИСК «Союз». Однако в тот раз дело не пошло дальше заявлений.

В 2016 году депутаты Барнаульской городской думы сообщили о намерении обратиться к губернатору Алтайского края с просьбой о помощи в восстановлении ДК. И вновь дело ограничилось только словами. По различным оценкам, на реставрацию здания требовалось около 80-100 млн рублей.

В 2017 году обсуждалась возможность переезда в ДК «Трансмаш» барнаульского планетария из освобождаемого помещения Русской православной церкви. Однако более подходящим зданием был признан кинотеатр «Родина».

В августе 2018 года здание ДК было опечатано и законсервировано, а в ноябре – внесено в прогнозный план приватизации.