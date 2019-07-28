Центробанк отозвал лицензию у сибирского банка

Новости 12.09.2019 10:20 144

Центральный Банк России отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка. Отмечается, что величина собственных средств кредитной организации стала меньше размера уставного капитала. Банку назначили временную администрацию.

Как передает РБК, оценка кредитного риска выявила заметное снижение объема собственных средств банка. Это стало основанием для принятия мер по предупреждению банкротства. Также руководство банка вовремя не выполнило предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушило законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.

«По итогам судебных разбирательств у ГринКомБанка возникло обязательство по досрочному возврату ранее привлеченного субординированного банковского вклада. В связи с этим величина собственных средств снизилась до уровня ниже размера уставного капитала», - отметили в ЦБ.

До назначения конкурсного управляющего или ликвидатора банк получил временную администрацию. Кредитная организация занимала 410 место в банковской системе страны.

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Больше 55% активов Гринкомбанка составляло непрофильное имущество, включая низколиквидную недвижимость, которая не использовалась в основной деятельности банка. Кроме того, более 90% ссуд банка для физических и юридических признали безнадежными.

Гринкомбанк — участник системы страхования вкладов, а потому его клиенты могут вернуть вклады в размере не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, с учетом уже начисленных процентов.