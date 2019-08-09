Суд признал барнаульца Олега Григорьева виновным в экстремизме

10 сентября суд признал барнаульца Олега Григорьева виновным в распространении экстремистских материалов и назначил ему штраф в размере 1000 рублей. Об этом он рассказывает в своем твиттере.
В начале августа Григорьеву позвонили из местного ФСБ и пригласили побеседовать. Его заподозрили в распространении экстремистского видеоролика. Оказалось, что речь идет о видео, добавленном Олегом себе на страницу в 2011 году и никогда им не публиковавшимся на стене.
«Я сразу сказал, что виновным себя не считаю. Намерения распространять это видео у меня не было», - заявил Григорьев.
В УФСБ по Алтайскому краю ему сообщили, что дело передано полиции. 10 сентября Григорьев получил вызов в отделение, где ему сообщили о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и повезли в Новоалтайский городской суд, признавший его вину.
«Я по-прежнему настаивал на том, что умысла распространять ролик у меня не было, хотя факт нарушения я все же признаю», – пояснил Григорьев.
Обжаловать решение суда или нет, Григорьев пока не решил.
По словам самого молодого человека, ему грозит административная ответственность и штраф
И что? А кого то признают виновным на не соблюдение требований безопасности (превышение скорости) - тоже штраф да еще и побольше)) и не кто не называет из-за этого его убийцей на дороге. Раздутые заголовки да и только! Человек совершил одно из рядовых административных правонарушений и все.