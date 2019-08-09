Суд признал барнаульца Олега Григорьева виновным в экстремизме

Новости 12.09.2019 8:15 492

10 сентября суд признал барнаульца Олега Григорьева виновным в распространении экстремистских материалов и назначил ему штраф в размере 1000 рублей. Об этом он рассказывает в своем твиттере.

В начале августа Григорьеву позвонили из местного ФСБ и пригласили побеседовать. Его заподозрили в распространении экстремистского видеоролика. Оказалось, что речь идет о видео, добавленном Олегом себе на страницу в 2011 году и никогда им не публиковавшимся на стене.

«Я сразу сказал, что виновным себя не считаю. Намерения распространять это видео у меня не было», - заявил Григорьев.

В УФСБ по Алтайскому краю ему сообщили, что дело передано полиции. 10 сентября Григорьев получил вызов в отделение, где ему сообщили о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов) и повезли в Новоалтайский городской суд, признавший его вину.

«Я по-прежнему настаивал на том, что умысла распространять ролик у меня не было, хотя факт нарушения я все же признаю», – пояснил Григорьев.

Обжаловать решение суда или нет, Григорьев пока не решил.