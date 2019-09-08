Навстречу ЕДГ-2020. «Красный» Левченко, оппозиционный Новосибирск и непредсказуемый Севастополь

Новости 12.09.2019 8:45 631

Едва избиркомы успели подвести итоги Единого дня голосования-2019, а эксперты проанализировать результаты, как страна незаметно вступила в следующий большой электоральный цикл. Его кульминацией станет ЕДГ-2020, выпадающий на 13 сентября. Это будет последняя крупная кампания и проба сил перед выборами в Госдуму в 2021 году.

Расклады на старте

Уже сейчас ряд политологов указывает на то, что принципиально результаты 2020 года не смогут оказать влияние на модель выборов в российский парламент. Позволим себе не согласиться с такими выводами. Успешное прохождение нынешней компании «Единой Россией» и провластными губернаторами, пожалуй, за исключением Хабаровского края, вовсе не гарантирует аналогичного беспроблемного сценария в 2020 году. Более того, целый ряд территорий при ближайшем рассмотрении могут стать оппозиционными. Это касается как выборов глав регионов, так и депутатов представительных органов субъектов.

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Поэтому тактика, которой будут придерживаться власти на выборах в ГД (включая возможное изменение пропорции между списочниками и одномандатниками) ставится в зависимость от 13 сентября 2020 года.

Не исключено, что по сложившейся традиции мы увидим точечные замены в губернаторском корпусе осенью и весной, в том числе в тех регионах, где выборы намечены на более поздний срок, чем 2020 год. Тем не менее вряд ли количество избирательных кампаний будет сильно отличаться от нескольких последних лет.

Губернаторы, ЗакСы и Думы

По состоянию на данный момент губернаторские выборы в следующем году должны пройти в 16 регионах. Это касается и момента, связанного с досрочной отставкой. Кроме случая, когда глава субъекта покинет должность после 13 июня 2020 года. При таком варианте выборы пройдут уже в ЕДГ-2021.

Одна из самых непростых кампаний следующей осенью ожидается в Севастополе. Михаил Развожаев сменил Дмитрия Овсянникова еще в июле 2019 года. Тем не менее даже столь длительный срок на адаптацию не гарантирует врио итоговый успех.

Из кампаний на Дальнем Востоке и в Сибири особняком стоят выборы губернатора Иркутской области. На фоне последних событий в регионе (неудовлетворительная работа властей при ликвидации наводнения), последовавшего поражения на муниципальных выборах коммунистов, «красный» губернатор Сергей Левченко может и не сохранить свой пост. Кстати, именно он стал первым с момента возвращения прямых выборов губернаторов, кто нарушил гегемонию кандидатов от «партии власти», одержав победу осенью 2015-го.

Кроме того, в ЕДГ-2020 предстоит избрать глав в Камчатском крае, Еврейской автономной области, Татарстане, Брянской, Ленинградской, Костромской, Смоленской, Архангельской, Пензенской, Тамбовской, Ростовской и Калужской областях, Краснодарском крае и Чувашии.

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Что касается региональных парламентов, то особый интерес вызывает Новосибирский ЗакС. Непредсказуемые итоги сулят выборы в Челябинской и Магаданской областях.

Представительные органы будут сформированы и в ряде административных центров. Из сибирских городов выделим Томскую гордуму и совет депутатов Новосибирска.

Алтайский край

Избирательные кампании в нашем регионе в силу локального характера вновь рискуют оказаться в тени общефедеральной повестки. Из плановых кампаний в настоящее время известно, что в следующем сентября пройдут выборы в горсобрание Славгорода и совет депутатов ЗАТО Сибирский.

Из представительных органов сельских поселений крупнейшей станет кампания в Ребрихе. Как и обычно, на Алтае предстоит определиться с главами сельсоветов – всего их будет избрано около 30.

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Потенциально в выборную орбиту могут быть втянуты Барнаул и Бийск, если оставшиеся депутаты-одномандатники, ставшие фигурантами «декларационного дела», сложат полномочия. В краевой столице при таком раскладе пройдут довыборы по 3 округам, в Бийске – по 2.

А вот что касается АКЗС, здесь даже в случае, если какой-либо депутат утратит свой мандат (весьма вероятно, что это произойдет с Андреем Волковым), тем не менее выборы за год до истечения полномочий Заксобрания проводиться уже не будут.