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Алтайские специалисты рассказали о стерилизации мясных консервов

Новости
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Мясные консервы представляют собой стерилизованные мясопродукты в герметически закрытых банках. Они являются продуктами длительного хранения, достигающего нескольких лет при соблюдении определенных требований. Качество консервов обеспечивается тщательным отбором и санитарной обработкой сырья, соблюдением санитарно-гигиенического режима и режима стерилизации.

Микробиологический контроль консервов включает два этапа: контроль до стерилизации и после стерилизации. Доброкачественность консервов в значительной степени зависит от уровня обсемененности продукта микроорганизмами перед стерилизацией. Поэтому в настоящее время ведущая роль принадлежит микробиологическому  исследованию содержимого консервных банок стерилизацией.

В консервах перед стерилизацией определяют общее количество микроорганизмов (КМАФАнМ), наличие спор облигатных анаэробов - возбудителей бомбажа, а также спор термофильных аэробных бацилл - возбудителей плоскокислой порчи. Наряду с термостатной выдержкой консервы после стерилизации подвергают выборочному микробиологическому исследованию для установления видового состава остаточной микрофлоры.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» Вы можете провести микробиологический мониторинг производства консервов на всех этапах – от снабжения сырьём, хранения его на складе, производства, упаковки, до отправки на склад и реализации готовых изделий, что позволяет устранить все ситуации, угрожающие контаминацией микрофлорой. А также, проверить консервы находящиеся на оптовых базах, в розничной торговле и на предприятиях общественного питания.

Автор: Политсиб.ру