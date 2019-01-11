Рецидивист из Барнаула задушил сожительницу и пытался убить таксиста

Новости 12.09.2019 7:40 135

Житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве сожительницы и покушении на убийство водителя такси, передает пресс-служба регионального Следкому.

В ходе следствия выяснилось, что неоднократно судимый 29-летний барнаулец после освобождения из тюрьмы познакомился с женщиной, которая была старше его на несколько лет. Они вместе жили в ее доме и злоупотребляли спиртными напитками. Молодой человек часто поднимал руку на свою подругу.

Трагедия произошла в декабре 2018 года. Между сожителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил женщину, а затем задушил.

В Алтайском крае мужчина убил сожительницу и спрятал её тело в кладовой Новости 11.01.2019 21:50 Родственники женщины заявили об исчезновении 3 января 2019 года 1015

«С целью сокрытия следов совершенного преступления, он попросил родного брата потерпевшей помочь вынести ее тело на территорию усадьбы дома, после чего они совместно сбросили его в сливную яму, забросав мусором», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, через несколько дней после убийства женщины, обвиняемый совместно с ее 42-летним братом возвращались домой на такси. Между рецидивистом и таксистом вспыхнула ссора. Барнаулец нанес ему не менее пяти ножевых ранений и попытался его задушить, но случайный прохожий его отпугнул и вызвал сотрудников полиции.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.