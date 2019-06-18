О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Предприимчивый алтаец, укравший на строительстве моста 10 млн, получил 3,5 года колонии

Новости
339
0

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Кош-Агачского района Даурена Бейсембинова. Ранее, в феврале 2019 года, Кош-Агачским районным судом он был признан виновным в мошенничество в в особо крупном размере, сказано на сайте региональной прокуратуры.

Обвиняемый, не имея какого-либо строительного образования, ранее уже принимал участие в строительстве мостов на территории республики. Узнав, что отдел архитектуры и строительства Улаганского района объявил конкурс на строительство пешеходного моста через реку Башкаус в селе Улаган, он убедил знакомого руководителя коммерческой организации принять участие в данном конкурсе. При этом он устроился в эту организацию мастером по строительству, пообещав, что в случае победы и заключения контракта сам будет руководить выполнением всех работ.

Коммерческая организация выиграла конкурс, и с ней был заключен муниципальный контракт на 18,386 млн рублей. В 2013-2014 годах Бейсембинов руководил строительством моста, при этом умышленно выполнял работы, значительно меньшие по объему и фактической стоимости, чем предусмотренные муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией, и фальсифицировал акты приемки выполненных работ. В результате он похитил из бюджета более 10,105 рублей.

Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты

Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты

Новости

Деньги перестали платить еще с зимы

390

За совершение данного преступления суд назначил Бейсембинову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры к осужденному.

Сторона защиты обжаловала приговор, указывая на невиновность осужденного, необходимость переквалификации его действий, суровость назначенного наказания. Судом апелляционной инстанции оставил доводы защиты без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000