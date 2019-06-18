Предприимчивый алтаец, укравший на строительстве моста 10 млн, получил 3,5 года колонии

Новости 11.09.2019 18:15 339

Верховный суд Республики Алтай рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Кош-Агачского района Даурена Бейсембинова. Ранее, в феврале 2019 года, Кош-Агачским районным судом он был признан виновным в мошенничество в в особо крупном размере, сказано на сайте региональной прокуратуры.

Обвиняемый, не имея какого-либо строительного образования, ранее уже принимал участие в строительстве мостов на территории республики. Узнав, что отдел архитектуры и строительства Улаганского района объявил конкурс на строительство пешеходного моста через реку Башкаус в селе Улаган, он убедил знакомого руководителя коммерческой организации принять участие в данном конкурсе. При этом он устроился в эту организацию мастером по строительству, пообещав, что в случае победы и заключения контракта сам будет руководить выполнением всех работ.

Коммерческая организация выиграла конкурс, и с ней был заключен муниципальный контракт на 18,386 млн рублей. В 2013-2014 годах Бейсембинов руководил строительством моста, при этом умышленно выполнял работы, значительно меньшие по объему и фактической стоимости, чем предусмотренные муниципальным контрактом и проектно-сметной документацией, и фальсифицировал акты приемки выполненных работ. В результате он похитил из бюджета более 10,105 рублей.

Рабочие, возводившие мост через Ануй, пожаловались на многомесячные задержки зарплаты Новости 18.06.2019 18:15 Деньги перестали платить еще с зимы 390

За совершение данного преступления суд назначил Бейсембинову наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры к осужденному.

Сторона защиты обжаловала приговор, указывая на невиновность осужденного, необходимость переквалификации его действий, суровость назначенного наказания. Судом апелляционной инстанции оставил доводы защиты без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.