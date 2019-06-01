Суд оставил барнаульских казаков без крыши над головой

Новости 11.09.2019 18:45 386

9 сентября Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил иск комитета по управлению муниципальной собственностью (КУМС) Барнаула к городскому казачьему обществу. Документы размещены на сайте арбитража.

Казакам предписано освободить нежилое помещение по адресу: улица Воровского 138, а также выплатить КУМС почти 175 тысяч рублей. Из них – свыше 160 тысяч составляет долг по арендной плате. Остальное – долг по взносам на капитальный ремонт и пеня по обоим задолженностям. Кроме того, суд возложил на казачье общество оплату госпошлины в размере 12 тысяч рублей.

В случае неисполнения решения суда казачьему обществу грозят дополнительные финансовые взыскания. Пять дней задержки обойдутся обществу в 1 тысячу рублей, 10 дней – в 2 тысячи, 20 – в 3 тысячи. Если передача затянется, казакам придется уплатить 10 тысяч рублей компенсации за каждый месяц просрочки.

Пока решение суда в вышестоящую инстанцию не обжаловано.

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Помимо городского казачьего общества в здании на Воровского, 138 располагался также Алтайский краевой допризывной центр казачьей молодежи СПАС.

Добавим, получить оперативные комментарии у сторон конфликта на момент публикации не удалось.