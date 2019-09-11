Алтайохранкультура настаивает на реставрации купеческого дома силами собственников

Новости 11.09.2019 17:50 422

Алтайохранкультура через суд обяжет собственника «Дома купца Поскотинова» отреставрировать ветхое строение. Объект культурного наследия Барнаула на улице улице Мало-Олонская, 21 является собственностью МТУ Росимущества в Алтайском крае и Республике Алтай.

Управление госохраны объектов культурного наследия Алтайского края уже обратилось в Октябрьский суд Барнаула с требованием принудить собственников исторического здания провести ремонтно-реставрационные работы. Вердикт может быть вынесен в ближайшее время.

Купеческий дом был построен в 1910 году. Ранее здесь размещался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны. В далеком 2001 году пожар практически полностью уничтожил здание, тогда здесь располагалась налоговая инспекция. После этого оно пустовало почти 20 лет.

В феврале 2018 года Алтайохранкультурой проведено мероприятие по контролю за состоянием объекта культурного наследия, составлен акт технического состояния с определением перечня работ по его сохранению и реставрации. Документы были направлены собственникам.

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Однако работы по консервации и реставрации памятника так и не были выполнены, а длительное бездействие собственников способствовало дальнейшему разрушению объекта культурного наследия. На данный момент Алтайохранкультура намерена вернуть историческому зданию внутренний и внешний облик уже через суд.

Возможно, через несколько лет полюбоваться красотой этого здания удастся не только снаружи, но и внутри. Купеческий дом вновь распахнет свои двери, а трехсотлетний город вернет утраченный фрагмент своей истории.