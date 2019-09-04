Барнаульцы «дербанят» арт-площадку в парке «Изумрудный»

Новости 11.09.2019 17:17 585

Барнаульцы стали разбирать арт-площадку для амфитеатра в парке «Изумрудный» на дрова. Об этом рассказал общественник Максим Карпов в сообществе «Шпиль» на Facebook.

Активиста также возмутило обилие мусора в многострадальном парке. По его словам, он несколько раз самостоятельно отчищал территорию и складывал поддоны для импровизированной сцены на место. Однако площадку через некоторое время снова «дербанят». Также здесь собирается местная молодежь и любители выпить.

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Максим Карпов надеялся, что прохожие поддержат его в уборке территории. Однако к нему никто не присоединился. «Собрался, думаю: схожу, приберу. Ну, думаю, народ-то у нас активный, все за город топят, а не ходят только фотографировать, что не так. Кто-нибудь да и подойдет. В итоге в гордом одиночестве провел я там 40 минут», - написал Карпов.

В своем сообщении он рассказал, что уборку возле амфитеатра он проводил семь раз и убирался один. Активист понял, что его усилия напрасны и решил оставить эту затею.

«Семь - волшебное число. Ну а для меня оно означает: «хватит». Сегодня был последний раз, когда я туда ходил и наводил порядок. Результаты «работы» общественного места за два месяца вы можете видеть на фотографиях», - резюмировал барнаулец.

Ранее сообщалось, активист Юрий Красильников посетовал на неухоженное состояние парка и порассуждал о возможности собраться в «Изумрудном» в День города.