«Законы прямого действия»: Госдуме предложена новая стратегия

Новости 11.09.2019 16:50 225

Сосредоточиться на принятии законов прямого действия, то есть инициатив, которые начинают действовать сразу после принятия и быстро дают ощутимый результат предложил накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на первом пленарном заседании осенней сессии. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Володин в своей речи указал, что депутаты идут «по самому простому пути», принимая законы с отсылочными нормами, то есть те, которые требуют принятия дополнительных подзаконных актов. Так, за весеннюю сессию принято 325 законов, из них почти треть (109) носит отсылочный характер.

«Это неправильно, потому что мы уходим от принятия законов прямого действия. Закон прямого действия нас ко многому обязывает, потому что мы ответственность берём на себя. Законопроекты отсылочного действия — проекты, когда мы поручаем Правительству, министерствам принимать нормативные акты, формировать нормативную базу», — заявил спикер, упомянув, что данное предложение поддерживают президент и премьер-министр.

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По словам спикера, десятки дополнительных нормативных правовых актов тормозят действия законов — в качестве примеров председатель привёл закон о карантине растений, принятый в 2014 году (после вступления в силу сроки принятия к нему подзаконных актов переносились более 20 раз) и поправки в Лесной кодекс, которые касаются предупреждения и тушения лесных пожаров от 2016 года (сроки издания к нему подзаконного акта Правительства о нормативах по обеспечению регионов всем необходимым для тушения пожаров переносились десять раз).

Прямое действие закона — свойство правовых норм оказывать непосредственное регулирующее воздействие на всех, кому они адресованы, а также связанная с этим возможность граждан требовать защиты (обеспечения) своих прав, ссылаясь только на эти положения закона.

Новый парламентский сезон обещает быть напряжённым — в законотворческом портфеле палаты 1311 законопроектов, 244 из них принято в первом чтении, ещё четыре прошли второе чтение. Приоритетным на осенней сессии станет законодательное обеспечение реализации Послания президента Федеральному Собранию и нацпроектов. Из 85 пунктов плана по реализации Послания президента РФ выполнено 55, по девяти пунктам законопроекты приняты в первом чтении, по семи — находятся в стадии рассмотрения. Внесение 14 законопроектов ожидается от кабинета министров.