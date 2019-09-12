Купеческий дом в Барнауле может получить шанс на вторую жизнь?

Новости 11.09.2019 16:21 407

Алтайские «жириновцы» предлагают возродить один из красивейших памятников архитектуры в Барнауле. Речь идет о знаменитом барнаульском доме купца Поскотинова по ул. Мало-Олонская, 21.

Как сообщает пресс-служба реготделения ЛДПР, дом построили его в 1910 году. В этом же здании размещался госпиталь раненых на фронтах Великой Отечественной войны. Строение занесено в реестр объектов культурного наследия, это памятник градостроительства и архитектуры. Но власти про него совершенно забыли.

На сегодняшний день за стенами здания уже заросло деревьями. «Как отдельная экосистема» - пишет паблик Barnaul 22.

Руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской городской Думе Алексей Скосырский вышел с инициативой отреставрировать и укрепить старинные стены, а внутри разбить мини-парк.

Недавно Барнаул опозорился перед всей страной, когда против воли народа снесли усадьбу купца Михайлова. У города есть шанс исправиться! Природа и время сделали свое дело – и мы можем это красиво обыграть! Обустроить зеленую зону внутри столетних стен. Возможно, сделать прозрачную крышу, высадить редкие сорта растений. Этот проект получится гораздо интереснее некоторых распиаренных городских проектов, которые совершенно не интересуют горожан и постоянно пустуют! Это будет по-настоящему оригинальное место для отдыха и туристических экскурсий, что-то вроде московского «Зарядья». Парк, как вы помните, тоже построили в историческом районе столицы, - прокомментировал политик.

ЛДПР предлагает сделать эту территорию частью туркластера. Партия намерена направить обращение с этой инициативой губернатору Алтайского края Виктору Томенко.