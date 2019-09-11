Средства клиентов в Россельхозбанке на Алтае превысили 28 млрд рублей

Новости 11.09.2019 15:50 37

Средства клиентов Алтайского филиала АО «Россельхозбанк» по данным на 4 сентября 2019 года выросли более чем на 10,6% - до 28 млрд рублей.

Средства корпоративных клиентов увеличились на 14,3% или на 1,4 млрд рублей и превысили 11,69 млрд рублей, средства частных клиентов - на 8% или на 1,2 млрд рублей до 16,3 млрд рублей.

«Благодаря разнообразной линейке депозитных продуктов, оперативному обслуживанию расчетных счетов, а также улучшению качества обслуживания клиентов, над которым Банк постоянно работает, мы наблюдаем увеличение количества открываемых счетов и срочных депозитов, как со стороны корпоративных клиентов, так и со стороны физических лиц», - отметил директор Алтайского филиала Банка Николай Бойко.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.