«Все до копейки». Барнаульский приют для животных купил микроавтобус

Новости 11.09.2019 15:21 156

Барнаульский приют для животных «Ласка» купил автомобиль для перевозки четвероногих друзей. Денежные средства на машину собирали на платформе Planeta.ru.

На покупку приют собрал 355 тысячи 855 рублей. После вычета процента краудфандинговой площадки, у приюта осталось 330 тысяч рублей.

Сотрудники приюта долго искали подходящее авто. Накануне информация о затягивании сроков возмутила барнаульцев, своим недовольством они поделились в группе «Черный список Барнаул».

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«Где же этот «Ласкомобиль»? 353 тысячи 855 рублей вполне приличная сумма, «мобилей» пруд пруди, к крыльцу подгонят вместе с документами. Что не так? Или запросы увеличились или на вертолет копят? Задумывались ли когда-нибудь люди кому они перечислили деньги?», - писали интернет-пользователи в Сети.

Спустя некоторое время представители приюта сразу разместили в своей группе в «Инстаграмм» пост о приобретении микроавтобуса Тойота Лайт Айс, который подошел по размеру, цене и внешнему виду. Автомобиль 1998 года выпуска пришлось пригнать из Новосибирска.

«Огромное спасибо продавцу – сделал скидку до 350 тр. В итоге потратили все до копейки... А теперь предстоит ещё работа – незначительный ремонт и подготовка к зиме, оборудование клетками и покраска» – сообщили волонтеры из приюта.

Напомним, ранее заведующая приютом «Ласка» Софья Куликова пояснила, что автомобиль они искали два месяца, но подходящий никак не попадался.