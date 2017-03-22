Огонь уничтожил приграничное кафе «Алтай»

Новости 11.09.2019 14:25 132

В кафе « Алтай» в Крутихинском районе произошёл сильный пожар. В ночь с 10 на 11 сентября здесь полностью выгорело одноэтажное здание. По предварительным данным, причиной стало нарушение эксплуатации электрооборудования, передают «Каменские известия».

Кафе «Алтай» находится недалеко от села Масляха Крутихинского района на границе Алтайского края и Новосибирской области. Как пояснил Александр Жарков, начальник 8 ОФПС, сообщение о возгорании поступило в 23 часа 54 минуты.

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На место выехали два пожарных расчета Крутихинской и один Каменской пожарных частей. Возгорание было ликвидировано к часу ночи. Огнем повреждены кровля и частично перекрытия здания.

На данный момент проводится проверка, назначены экспертизы, которые и установят точные причины возгорания. Надо сказать, что это не первый пожар в кафе. В 2017 году «Алтай» открылся после ремонта и собрал огромное количество положительных отзывов о сервисе.