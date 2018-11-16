Новые подходы. Бюджет Алтайского края на 2020 год внесут в Заксобрание в начале октября

Новости 11.09.2019 13:45 104

Депутаты АКЗС начали работу над бюджетом региона на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов. Накануне в Парламентском центре прошло совещание, посвященное этой теме, сообщает пресс-служба Заксобрания.

Об основных изменениях в законодательстве, влияющих на формирование краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований, рассказал замгубернатора Алтайского края, министр финансов Данил Ситников.

По его словам, среди основных налоговых нововведений с 2020 года, значимых прежде всего для местных бюджетов, - переход на налогообложение имущества физических лиц от кадастровой стоимости, введение нового принципа зачисления доходов от штрафов (они будут направляться в тот уровень бюджета, из которого финансируются должностные лица, наложившие штрафы). В отношении местных бюджетов предусмотрена возможность установления законами субъекта единых нормативов отчисления от отдельных неналоговых доходов. Исключена возможность выравнивания бюджетной обеспеченности городских округов за счет двух источников. Еще одно нововведение предполагает обязанность распределения всех субсидий до начала финансового года.

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Кроме того, устанавливается нулевая ставка налога на прибыль для региональных и муниципальных музеев, театров, библиотек, отменяется обязанность по предоставлению декларации по транспортному налогу для физлиц, а с врачей, переехавших на село по программе «Земский доктор», не будет взиматься налог на доходы с компенсационных выплат.

Также с 2020 года Алтайский край начнет поэтапный переход на новую схему обращения с акцизами. К 2024 году акцизы на крепкий алкоголь должны будут исчисляться только от реализации. А по нефтепродуктам все акцизные платежи должны будут зачисляться полностью в бюджет субъекта.

По словам министра финансов, общий объем расходов не будет существенно отличаться от базы 2019 года. Приоритетами расходов станут софинансирование мероприятий национальных проектов и индивидуального плана развития Алтайского края, реализация указов президента РФ в отношении роста зарплаты и сохранение всех социальных обязательств. Планируется индексация части социальных выплат - связанных с оплатой ЖХК и исчисляемых от прожиточного минимума. В связи с ростом числа детей в регионе и ввода новых объектов образования предполагается увеличение этих статей расходов и соответствующих межбюджетных субвенций.

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Председатель комитета АКЗС по бюджету Владимир Устинов отметил, что это первоначальные подходы к формированию бюджета.