Эскроу глазами банкиров: плюсы проектного финансирования

Новости 12.09.2019 13:55 200

Об эскроу-счетах уже неоднократно высказывались различные эксперты. Наиболее активно ноу-хау обсуждают, разумеется, застройщики. Мнения по данному вопросу высказывают также риэлторы и приобретатели жилья, то есть, сами дольщики. Достаточно редко озвучивают свою позицию лишь те, кто непосредственно обслуживает эскроу-счета – банки. «Политсибру» выяснил, что об эскроу думают в Сибирском банке ПАО Сбербанк, а также разобрался в некоторых деталях проектного финансирования.

Как пояснили в банке, эскроу-счет открывается за 10 минут, аналогично обычному вкладу. Все средства застрахованы – это означает, что дольщик защищен не только от банкротства застройщика, но и от банкротства самого банка, в котором открыт эскроу-счет. Если банк разорится, то после появления документов о признании его банкротом владельцу счета будет возвращено 100% от хранившейся там суммы, но не более 10 млн рублей.

При оценке проекта банк в обязательном порядке анализирует достаточность источников финансирования проекта. Одним из условий работы по проектному финансированию является наличие у застройщика не менее 15% необходимых для возведения здания средств.

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Для открытия счета эскроу необходимо:

· Подписать с застройщиком договор долевого участия (договор на момент открытия счета эскроу может быть, как зарегистрирован в Росреестре, так и просто подписан);

· Согласовать с застройщиком адрес отделения Сбербанка, в который вы планируете обратиться для подписания договора счета эскроу;

· Обратиться в отделение банка для подписания комплекта документов и открытия счета эскроу.

Эскроу на Алтае применяется уже больше года

Напомним, несмотря на то, что закон о проектном финансировании вступил в силу лишь с начала июля текущего года, некоторые банки начали открывать эскроу-счета еще в прошлом году. В частности, Алтайский край стал одним из первых регионов, где была применена данная схема работы. В настоящее время по проектному финансированию здесь строится четыре объекта, а по данным на первое июля, застройщиками здесь было подано 12 заявок на открытие эскроу-счетов по новым объектам.

Более того, в Барнауле вскоре появится строящийся по проектному финансированию объект, представляющий собой не единственный дом, а целый квартал с продуманной инфраструктурой.

Развитием квартала 2011 в границах улиц Солнечная Поляна, Взлетная, проезд Северный Власихинский и Павловский тракт займется один из крупнейших барнаульских застройщиков – компания «Селф», имеющая более чем двадцатилетний опыт жилищного строительства.

В квартале запланировано 16 многоквартирных домов, высотой от девяти до 18 этажей, выполненных из кирпича, монолита или панелей. Предусмотрены просторные придомовые территории, широкие проезды и функциональные тротуары. Кроме того, квартал будет обеспечен необходимой социальной инфраструктурой – здесь появятся: школа, детский сад и поликлиника. Реализация проекта начнется уже этой осенью и завершится поэтапно в течении 3-3,5 лет.

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Банковский надзор

Рассказали в Сбербанке и о надзорных функциях. Банк осуществляет контроль целевого использования средств по кредитному договору, а также осуществляет мониторинг выполнения плана реализации проекта – как физической готовности объекта, так и финансовых показателей, и условий кредитования, закреплённых соответствующими договорами.

На прошедшем 21 августа круглом столе, где представители барнаульской мэрии, Росреестра, строительной отрасли и Сбербанка обсуждали, в том числе, и проектное финансирование, был озвучен также факт частичного регулирования банком отпускной цены квартир в домах, построенных с использованием счетов эскроу.

Еще одной важной деталью стало непрерывное финансирование объектов, возводящихся по эскроу. Если раньше застройщик сильно зависел от темпов продаж и от колебания рыночной стоимости квартир, то теперь эта зависимость значительно снизится. Таким образом, строители минимизируют риски недофинансирования, а в глазах дольщиков вырастает привлекательность и надежность возводимого по данной схеме объекта.