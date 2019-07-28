Стали известны кандидаты в СовФед от пяти регионов

Новости 11.09.2019 13:15 171

Названы основные кандидаты в Совет Федерации от пяти субъектов, где состоялись выборы, — Татарстана, Тувы, Волгоградской и Брянской областей, Севастополя. Интрига сохраняется вокруг мандатов от Хабаровского края и Москвы, передает РБК.

Поясним, после сентябрьских выборов в верхней палате Федерального собрания сменятся сенаторы от семи региональных заксобраний. В аппарате Совета Федерации рассказали, кто претендует на то, чтобы представлять четыре из них.

Выяснилось, что кресло сенатора от Татарстана вместо Ильдуса Ахметзянова может занять нынешний мэр Елабуги Геннадий Емельянов. Кроме того, республику Тыва вместо Оксаны Бурико будет представлять депутат хурала представителей города Кызыла Дина Оюн.

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Интересно, что представителем Брянского заксобрания в верхней палате вместо председателя Союза женщин России Екатерины Лаховой станет директор регионального департамента строительства Галина Солодун. А вот место члена палаты от Севастополя вместо Ольги Тимофеевой может занять председатель городского Законодательного собрания Екатерина Алтабаева. От Госсобрания Марий Эл в Совет Федерации выдвинется руководитель аппарата палаты Сергей Мартынов.

Все претенденты на мандаты Совета Федерации - представители партии «Единая Россия». Секретарь генсовета партии власти Андрей Турчак, комментируя итоги выборов, заявил, что «Единая Россия» "жахнула на этих выборах всех". Впрочем, в Хабаровском крае ЕР заняла третье место по количеству мандатов, проиграв ЛДПР и КПРФ. Важно, что ЕР практически во всех регионах ухудшила свой «крымский» результат 2014 года.

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Еще 17 сенаторов должны смениться или быть переназначены по итогам губернаторских выборов 8 сентября. Из тройки кандидатов главы Волгоградской области Андрея Бочарова сенатором станет председатель Волгоградской облдумы Николай Семисотов. Он сменит Елену Попову.

Напомним, что в верхнюю палату придут несколько дипломатов - покинувший 10 сентября должность заместителя министра иностранных дел Григорий Карасин (от Сахалинской области) и бывший замначальника Управления президента по общественным проектам Константин Долгов (от Мурманской области). Также места в верхней палате получат заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов (от Ставрополья) и председатель Сунженского районного совета депутатов Мухарбек Барахоев (от Ингушетии). Одним из самых молодых сенаторов станет бывший участник КВН Сангаджи Тарбаев (от Калмыкии).

Кстати, несколько сенаторов - бывший глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, Лилия Гумерова от Башкирии, Владимир Полетаев от Республики Алтай и другие - сохранят свои мандаты.