Насильника-педофила поймали спустя 14 лет в Алтайском крае

Новости 11.09.2019 12:10 180

Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Заринска завершили спустя 14 лет в Алтайском крае. Мужчина обвинялся в совершении изнасилования школьницы в 2004 году.

По информации Следкома, в дневное время в октябре 2004 года обвиняемый, проходя по пустырю, увидел возвращавшуюся со школы незнакомую 8-летнюю девочку и изнасиловал ее.

«В силу малолетнего возраста и испытанного шока, ребенок не смог вспомнить внешность насильника. Длительное время лицу, совершившему преступления, удавалось оставаться безнаказанным», - говорится на сайте ведомства. Однако работа по установлению личности преступника не прекращалась.

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В итоге на протяжении 14-ти лет при изучении материалов уголовного дела следователями давались различные поручения сотрудникам оперативных служб. Как рассказала Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева, осенью 2018 года удалось установить насильника.

Злоумышленником оказался неоднократно судимый, в том числе за сексуальные преступления, мужчина. Он дал признательные показания. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.