Названа дата открытия завода «Русская кожа» в Заринске

Новости 11.09.2019 10:45 260

Открытие завода «Русская кожа» в Алтайском крае запланировано на 10 октября. «Мероприятие станет завершением инвестиционного этапа и началом нового еще более сложного этапа развития технологий и вхождения в рынок», - пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя компании.

Изначально планировалось, что завод ООО «Русская кожа Алтай» начнет работу не позднее августа 2017 года. Однако сроки запуска несколько раз переносились. Руководство компании объясняло это, в частности сложностью проектных работ,продолжительность работ по монтажу некоторых вспомогательных систем по водоподготовке и системы очистки, а также «климатические условия Алтайского края», которые «вносят серьезные ограничения в возможность проведения многих видов работ».

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Так, в числе последних дат назывались 14 июня и 23 августа, на каждый раз пуск откладывался. Возможно, это связано с графиком министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Предполагается, что торжественное открытие пройдет при его участии.

С декабря 2018 года, на заводе ведутся работы по пуско-наладке различных систем, отработка режимов работы. По данным компании, персонал завода проводит подготовку сырья и маршрутов транспортировки продукции в различные точки доставки. «Сейчас на заводе уже работают 58 сотрудников», – рассказали в компании.

Как уточнили в «Русской коже», инвестиции в строительство завода на Алтае составили 2,1 млрд рублей. Изначально планировалось, что объем вложений в запуск завода составит 1,6 млрд рублей. Мощность по переработке нового предприятия - 600 тысяч сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов – 10 млн кв. дм в месяц.