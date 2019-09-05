Барнаульскую спортшколу закрывают из-за опасной горячей трубы

Новости 11.09.2019 11:35 171

Против закрытия детской спортивной школы ДЮСШ № 10 в Барнауле выступили спортсмены, тренеры и родители. Суть в том, что под зданием проходят центральные трубы отопления. Подробности - в материале «АиФ-Алтай».

ДЮСШ № 10 на Ленина, 136 существует уже 34 года. Сейчас в этой школе работает четыре тренера и бесплатно занимается около 400 детей из малообеспеченных семей. Для ребят это место давно стало вторым домом. Накануне руководству и тренерскому составу спортивной школы сообщили, что они должны покинуть помещение.

«В середине июля нам пришло предписание от администрации спорткомитета города. Сказали покинуть помещение потому, что под зданием проходят центральные трубы отопления. Их проложили 20 лет назад после аварии. Нас убеждали, что они никак не помешают тренировочному процессу, а сейчас решили выселить оттуда, причем сообщили в последнюю очередь об этом. Но мы не покидаем школу. Нам сказали, что как только отопление включат, все закроют, чтобы не сорвалась труба», - прокомментировал сложную ситуацию Павел Шишлов, тренер по боксу в ДЮСШ №10.

Павел Юрьевич работает в спортивной школе уже больше 20 лет, за это время вырастил не одного талантливого боксера. Поэтому отдавать помещение без боя тренеры и их воспитанники не собираются. Сейчас они агитируют всех неравнодушных заполнить обращения на официальном сайте Барнаула. Их уже отправили порядка 1000 человек.

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«Взамен нам предложили новый зал, но он будет готов не скоро. Временно предлагают тренироваться в другом зале, но он находится за шесть остановок от нас. Детям неудобно будет ездить туда заниматься, да и в том небольшом помещении есть свои тренеры. Куда мы еще?», - добавляет Шишлов.

В комитете по физической культуре и спорту Барнаула, оставаться в ДЮСШ № 10 скоро будет просто опасно. Дело в том, что в этом году будут увеличены параметры – это температура и давление в трубе будет выше.

«Если низкое давление, труба просто течет, а при высоком может разлететься. Это опасно для жизни, и дети в таком помещении не могут заниматься. Мы им уже подыскали помещение, сейчас там ведутся ремонтные работы, приложим все усилия, чтобы оно было подготовлено быстро. Это ведь бюджетные деньги, поэтому должна быть проведена процедура включения в план график. Каждого ребенка и тренера мы заинтересованы сохранить и как можно быстрее подготовить помещение, чтобы они были в своих условиях», - говорит Светлана Гусева, заместитель председателя комитета.

К слову, тренеры ДЮСШ № 10 предполагают, что проблему можно было решить частичной реконструкцией магистральной трубы теплового отопления. А вот по мнению специалистов, согласно законодательству в подвале жилого дома не могут располагаться никакие учреждения, ведь здесь проходит транзитная тепловая сеть.

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